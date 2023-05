Union Peuerbach schlägt Tabellenführer in letzter Minute

Details Samstag, 29. April 2023 20:22

In der 24. Runde der Landesliga West empfängt die Union Peuerbach den Tabellenführer SV sedda Schallerbach. Vor allem für die Gastgeber geht es um wichtige Punkte, schließlich will man sich weiter von der Abstiegszone entfernen. Vor der Partie liegt Peeurbach mit 22 Punkten auf dem elften Platz in der Tabelle. Von den letzten sechs Spieln konnte man zwei gewinnen, dreimal spielte man Untentschieden und nur eines ging verloren. Die Gäste hingegen konnten bisher jedes Spiel in der Rückrunde gewinnen und liegen mit zehn Punkten Abstand auf den Zweitplatzierten unangefochten an der Tabellenspitze. Im Hinspiel kam Peurbach bei einem 8:2 für Schallerbach gehörig unter die Räder, dieses Mal allerdings konnte man sich sensationell mit 2:1 durchsetzen und sich damit ein wichtiges Polster im Abstiegskampf verschaffen.

Blitzstart für Peuerbach

Die Zuseher müssen nicht lange auf den ersten Treffer warten, bereits in der ersten Minute ist es soweit. Vedran Mesec kann sich einen hohen Ball mit der Brust herunternehmen und direkt für Filip Fumic auflegen, der den Ball ins lange Eck schießt. Die Gäste brauchen etwas um sich von diesem Schock zu erholen, aber nach 22 Minuten können sie schließlich ausgleichen. Eine Flanke von der rechten Seite kann Ivica Zelic per Kopf zum Ausgleich verwerten. Das Spiel entwickelt sich danach zu einem ständigen Hin und Her. Die Gäste aus Schallerbach können aber hauptsächlich bei Standardsituationen für Gefahr sorgen. Die Gastgeber lassen vor der Halbzeit noch zwei dicke Chancen liegen. In der 40. Minute köpft man den Ball nach einer Ecke an die Stange, in Minute 45 steht man alleine vor dem Tor, aber haut den Ball daneben.

Schallerbach macht jetzt das Spiel

In der zweiten Hälfte steht die Abwehr der Gastgber sehr kompakt, doch es sind die Gäste die den Ton angeben. Zu wirklich zwingenden Chancen kommt aber keine der Mannschaften. Schallerbach kann wie in der ersten Hälfte hauptsächlich durch Standards für Gefahr sorgen. Nachdem schon alles auf ein Unentschieden hindeutet, bekommt Peuerbach in der ersten Minute einen Freistoß zugesprochen. Die Flanke kommt weit in den Strafraum. Auf dem zweiten Pfosten lauert Vedran Mesec und der drückt den Ball mit dem Fuß über die Linie. Eine Minute später wird der Torschütze zum 1:0, Filip Fumic, mit Gelb-Rot vom Platz gestellt, weil er sich nach Ansicht des Schiedsrichters zuviel Zeit bei der Auswechslung lässt. Peurbach feiert einen wichtigen Sieg im Abstiegskampt, während Schallerbach seinen ersten Dämpfer im Frühjahr hinnehmen muss.

Stimme zum Spiel:

Markus Mayr, sportlicher Leiter Union Peuerbach:

"Mit dem Ergebnis sind wir natürlich sehr zufrieden. Wenn du gegen den Tabellenführer, der bisher in der Rückrunde alles gewonnen hast, gewinnst, dann ist das natürlich eine tolle Leistung. Ich will hier gar niemanden besonders hervorheben, die ganze Mannschaft hat heute toll gespielt."

