Union Esternberg mit Lucky Punch gegen starke Gmundner

Im Rahmen der 25. Runde der Landesliga West empfing die Union Leithner Bau Esternberg den SV Gmundner Milch am gestrigen Samstagnachmittag. Die Gäste aus Esternberg befanden sich im Vorfeld der Partie auf dem neuten Tabellenrang und somit im gesicherten Mittelfeld der Tabelle der Landesliga West. Die Gäste aus Gmunden befanden sich hingegen auf dem fünften Tabellenrang und man hatte noch alle Chancen, um in der Tabelle weiterhin nach oben zu klettern.

Gmundner Dominanz in der ersten Hälfte

Die Gäste aus Gmunden waren von Anfang an die spielbestimmende Mannschaft und dominierten das Spielgeschehen. Die Hausherren aus Esternberg agierten mehr mit langen Bällen, allerdings fanden diese in der Anfangsphase keinen Weg hinter den Gmundner Abwehrriegel. Nachdem in der 23. Spielminute der Gmundner Ermin Durgutovic zu Fall gebracht wurde, bekamen die Gäste einen Strafstoß zugesprochen. Diesen verwandelte Sertan Cam souverän scharf und präzise ins rechte Eck des gegnerischen Kastens hinein zur 1:0 Führung aus Sicht der Gäste. Im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs konnten sich die Gmundner weiterhin mehrere Gelegenheiten erspielen, aber diese nicht in Tore ummünzen, weshalb man mit der 1:0 Führung in die Halbzeitpause ging.

Leitner baut die Führung aus

Und die Gäste ließen auch in der zweiten Hälfte nicht nach. Nach einem kurzen Aufbäumen der Esternberger in der Anfangsphase des zweiten Durchgangs, übernahmen die Gmundner erneut das Kommando und konnten das Spielgeschehen bestimmen. In der 59. Spielminute stand der Gmundner Innenverteidiger Sebastian Leitner goldrichtig und staubte nach einem Eckball zum 2:0 Führungstreffer für die Gäste ab. Im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte blieben die Gäste auch die spielbestimmende Mannschaft bis zur 85. Spielminute.

Umstrittene Szenen bringen Esternberg zurück ins Spiel

Nach einem vermeintlichen Offensivfoul gegen den Gmundner Keeper Antonio Tokic entschied sich Schiedsrichter Georg Leonfellner gegen einen Freistoß und für eine Ecke für Esternberg. Diese konnten die Gastgeber nutzen und David Höllinger nickte den Ball gekonnt in die Maschen zum 1:2 Anschlusstreffer aus Sicht der Hausherren. Gleich danach hatten die Gmundner im Zuge eines Konters die große Chance, um die Führung nochmals auszubauen, allerdings vergab der Joker Yoshida die Gelegenheit knapp. Danach waren die Gmundner sichtlich verunsichert und in der Verlängerung kam es zu einem umstrittenen Zweikampf im Gmundner Strafraum und der Schiedsrichter zeigte auf den Elfmeterpunkt. Ahmet Tejic erhielt für das Foul eine gelbe Karte und für die Kritik wegen des aus seiner Sicht unberechtigten Elfmeters eine weitere Karte und den Platzverweis. Den Elfer konnte der Esternberger Mario Fuchs dann auch verwandeln und die Esternberger konnten einen glücklichen Punkt einfahren.

Markus Medl, Medienvertreter SV Gmunden:

"Obwohl wir heute unser vielleicht bestes Auswärtsspiel in der Rückrunde hingelegt haben, konnten wir uns leider nicht belohnen. Der Spielverlauf war aus unserer Sicht natürlich sehr unglücklich, aber wir müssen uns auch selber an der Nase nehmen und müssen solche Spiele auch einmal früher entscheiden."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

