Tabellenschlusslicht Union Schlierbach gewinnt Derby gegen Pettenbach mit 2:1

Details Samstag, 27. Mai 2023 21:51

Die 28. Runde in der Landesliga West hielt unter anderem die Begegnung zwischen der Union Schlierbach und der Union Pettenbach bereit. Schlierbach belegt in der Tabelle den letzten Rang, man kann den Abstieg aus eigener Kraft drei Runden vor Schluss nicht mehr selbst verhindern. Pettenbach hingegen belegt Tabellenplatz acht und ist damit im Mittelfeld der Tabelle unterwegs. Am Ende war es dann das Tabellenschlusslicht, die Union Schlierbach, welche die drei Punkte nach dem 2:1-Sieg einpacken konnte.

Tabellenschlusslicht geht in Führung

Rund 350 Zuseher verfolgten dieses Derbyspiel in Schlierbach. Gleich zu Beginn merkte man, welchen Stellenwert diese Partie für beide Vereine hat. Lange mussten die Zuseher auf den ersten Treffer auch nicht warten: In der achten Spielminute gelang dem Tabellenschlusslicht die Führung. Nach einer schönen Aktion erzielte David Winkler den ersten Treffer im Spiel. Bis zur Halbzeitpause war die Partie offen. Das Spielgeschehen spielte sich eher zwischen den beiden Sechzehnern ab und es gab fast keine wirklich nennenswerten Torchancen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff kamen die Pettenbacher dann aber noch einmal gefährlich vor das Tor. Die Kugel wollte aber nicht über die Linie und so ging es mit einer 1:0-Führung für Schlierbach in die Kabinen.

Elfmetertor sorgt für die Entscheidung – Pettenbacher Treffer nur mehr Ergebniskosmetik

Nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Asim Basic war das Spielgeschehen größtenteils wieder recht ausgeglichen. Beide Mannschaften fanden Halbchancen vor, zu größeren Möglichkeiten kam es aber nicht mehr. Dann aber begann die spannende Schlussphase: Zuerst sieht Torhüter Tobias Zeitlinger in der 85. Minute nach einer Tätlichkeit den roten Karton und muss frühzeitig unter die Dusche. Anschließend gab es nach Foulspiel vom eingewechselten Keeper Elfmeter. Der Schlussmann der Pettenbach kommt zum Ball, trifft dabei aber auch den Gegner und Schiedsrichter Basic zeigte sofort auf den Punkt. Das Tabellenschlusslicht ließ sich diese Gelegenheit nicht nehmen und verwertete in Person von Jakob Rettenbacher zur 2:0-Entscheidung (88.). In der zweiten Minute der Nachspielzeit gab es durch Dejan Erak nach einem hohen Ball noch den Anschlusstreffer. Dieser brachte aber nichts mehr ein, nach Wiederanpfiff pfiff der Schiedsrichter die Partie auch prompt ab. Die Schlierbacher dürfen über einen 2:1-Derbysieg gegen die Union Pettenbach jubeln.

Stimme zum Spiel:

Raphael Watzinger, Sektionsleiter Union Schlierbach:

„Es war wie ein richtiges Derby, ein Kampfspiel halt. Wir sind nach einer schönen Aktion mit 1:0 in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit haben wir gut verteidigt und nicht viel zugelassen. Wir haben durch einen Elfmeter dann das 2:0 erzielt, nach dem 2:1 für Pettenbach war dann, nach der nächsten Aktion auch direkt Schluss.“

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei