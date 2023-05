Wichtige drei Punkte für SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b im Kampf gegen den Abstieg

Details Samstag, 27. Mai 2023 21:15

Zum Abschluss des 28. Spieltages in der Landesliga West stand am Samstagnachmittag unter anderem noch das Spiel zwischen dem ATSV Sattledt und der SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern 1b auf dem Programm. Die Hausherren sind mit 35 Punkten am 9. Tabellenrang positioniert, St. Marienkirchen/Wallern 1b belegt den 13. Platz und ist dem Relegationsplatz damit gefährlich nahe. Der vermeintliche Außenseiter konnte sich schlussendlich aber durchsetzen – die SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b gewann gegen Sattledt auswärts mit 2:1.

Faldner brachte Gäste mit Doppelpack in Front

Rund 100 Besucher waren am Samstagnachmittag in die Voralpenkreuzarena zu Sattledt gepilgert, um dieses spannende Duell zu verfolgen. Die Partie begann gleich sehr ausgeglichen, beide Mannschaften verzeichneten gefährliche Chancen auf den ersten Treffer. Nach einem Freistoß von der eigenen Hälfte verlängerte Kapitän Eckmayr auf Nico Faldner, der mit dem Außenrist dann zur 1:0-Führung vollendete. In weiterer Folge war die Partie relativ ausgeglichen und es gab hüben wie drüben Chancen. Vor der Halbzeitpause war es dann erneut Nico Faldner, der in der 44. Minute die Führung ausbaute. Wieder kam ein Freistoß von Benjamin Humer gefährlich weit, die Abwehr der Sattledter brachte die Kugel nicht weg und Faldner erzielt den zweiten Treffer. Das soll es mit der ersten Halbzeit nun auch gewesen sein, Schiedsrichter Gerold Steinbichler pfeift zur Halbzeitpause.

Szotkowski-Anschlusstreffer bringt Sattledt nichts mehr ein

Nach Wiederanpfiff vom Unparteiischen drückte das Heimteam auf das 2:1. Dies gelang Sattledt in der 56. Spielminute auch. Nach einem Freistoß geht der Ball an die Latte, Marek Szotkowski stand aber genau richtig und verwertete den Aluminium-Abpraller. In weiterer Folge spielte sich das Spielgeschehen zwischen den beiden Sechzehnern ab, beide Mannschaften kamen zu keinen wirklich nennenswerten Szenen mehr. Schlussendlich siegte die SPG knapp aber doch mit 2:1.

Stimme zum Spiel:

Mathias Kimpflinger, Trainer SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern 1b:

„Die erste Halbzeit war grundsätzlich sehr ausgeglichen, es kann ruhig auch 3:3 stehen. Sattledt anfangs mit guten Chancen, dann sind aber auch wir gut ins Spiel gekommen und haben die Chancen eiskalt ausgenützt. Im zweiten Durchgang haben die Sattledter auf den Anschlusstreffer gedrückt, der ihnen dann auch gelungen ist. Nach dem 2:1 ist die Partie etwas dahingeplätschert. Es waren noch ein, zwei Halbchancen auf beiden Seiten.“

