1:0! Union Pettenbach gewinnt Derby gegen Bad Wimsbach

Details Samstag, 03. Juni 2023 11:22

Zum Saisonendspurt kam es in der vorletzten, 29. Runde der Landesliga West am Freitagabend unter anderem zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Pettenbach und dem SK Bad Wimsbach. Während die Gäste am dritten Tabellenrang positioniert sind und noch minimale Chancen auf den Vizemeistertitel haben, belegt Pettenbach mit 37 Zählern den 8. Tabellenplatz und ist damit im Mittelfeld der Tabelle unterwegs. Für Bad Wimsbach ist es bereits das letzte Spiel in dieser Saison, da man in der letzten Runde spielfrei hat. Zuletzt gewann man gegen Gschwandt zu Hause mit 1:0. Pettenbach verlor das letzte Spiel mit 2:1 gegen Schlierbach. Schlussendlich setzte sich in diesem Derby der vermeintliche Außenseiter, die Union Pettenbach knapp mit 1:0 durch.

Torlose erste Halbzeit ohne gefährliche Chancen

Dieses Derby in Pettenbach verfolgten am Freitagabend knapp 450 Zuseher. Das Spiel startete in der ersten Halbzeit ohne wirkliche Höhepunkte. Der Ball rollte in den eigenen Reihen und eher zwischen den beiden Strafräumen. Nur vereinzelt kam die Kugel vor das Tor. Die Gäste sahen die Kugel zwar etwas mehr, jedoch blieben die Torchancen einfach aus. Pettenbach lauerte auf Konter, die aber nichts einbrachten. Nach 45 Minuten pfiff Schiedsrichter Karl Waldl dann auch zur Halbzeitpause.

Pettenbach gewinnt nach Olivotto-Tor

Auch nach Wiederbeginn war das Spiel ein sehr zerfahrenes. Pettenbach versuchte es immer wieder mit Konter, doch auch diese konnten vorerst noch nicht gewinnbringend verwertet werden. Nach einer Stunde kam in Pettenbach dann erstmals Jubel auf: Nach einem Fehler im Spielaufbau der Gäste reagierte Pettenbach schnell und kam über den linken Flügel. Dort folgte dann die Hereingabe vor das Tor, Mattia Olivotto war zur Stelle und vollendete unter die Querlatte zum 1:0. Nach 90 Minuten war dann auch Schluss, Pettenbach gewinnt das Derby gegen Bad Wimsbach knapp mit 1:0.

Stimme zum Spiel:

Thomas Plasser, Trainer SK Bad Wimsbach:

„Es war ein umkämpftes Derby, wobei es doch so war, dass es für beide Mannschaften nicht mehr um viel ging. Für uns war es das letzte Spiel vor der Sommerpause. Es war so, dass wir zwar mehr Ballbesitz hatten, aber eigentlich über das gesamte Spiel nicht wirklich gefährlich worden sind bzw. zu guten Torchancen gekommen sind. Pettenbach hat eher auf Konter gespielt und kam dadurch auch zu zwei, drei Chancen. In Summe gewannen sie dann nicht unverdient mit 1:0.

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei