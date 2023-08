Nullnummer zum Auftakt: SK Kammer erkämpft sich einen Zähler in Bad Wimsbach

Details Freitag, 04. August 2023 22:05

Im Rahmen der 1. Runde der Landesliga West duellierten sich der SK Schachner Bad Wimsbach und der SK UEBEX LED Kammer im HF-Stadion in Bad Wimsbach. Die Gastgeber aus Bad Wimsbach, die im Vorjahr noch im oberen Tabellendrittel der Landesliga West bis zum Schluss mitmischen konnten, gingen als leichter Favorit ins erste Heimspiel der Saison. Doch die Gäste aus Kammer waren keineswegs zu unterschätzen, da die Schützlinge von Jürgen Schatas als eingespieltes Kollektiv im Westen Oberösterreichs bestens bekannt sind.

Defensiver Ansatz von Kammer fordert die Hausherren

Die Gäste aus der Attersee-Region wussten, dass der Auftakt in Bad Wimsbach kein Zuckerschlecken werden würde, weshalb Jürgen Schatas seine Mannschaft mit einer defensiveren Ausrichtung in die Partie geschickt hat. Die Spieler von Bad Wimsbach hatten dennoch eine aussichtsreiche Chance zu beginn des Spiels, die die Offensivabteilung von Cheftrainer Thomas Plasser jedoch nicht in ein Tor ummünzen konnte. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte gestaltete sich das Spiel eher chancenarm, da die Gäste aus Kammer defensiv sehr gut standen und die Hausherren keinen Weg durch das Bollwerk finden konnten. Somit ging es dann ohne Tore in die Halbzeitpause.

Bad Wimsbach dominiert das Spielgeschehen ohne Effizienz vor dem Kasten

Im zweiten Durchgang der Partie zeichnete sich erneut ein ähnliches Bild ab. Die Gäste aus Kammer konnten nur auf Konter lauern, da man den Fokus klar auf die Defensive gelegt hatte und die Gastgeber aus Bad Wimsbach hatten deutlich mehr Ballbesitz. Doch Ballbesitz alleine schießt in der Regel auch keine Tore und die Offensivakteure von Thomas Plasser scheiterten entweder an sich selber oder an dem starken Kollektiv aus Kammer, die an diesem Tag auch wenig zuließen und denen Hausherren das Leben schwer machen konnten. Trotz mehrerer Chancen, gelang es denen Gastgebern nicht, den Ball hinter die Linie zu bringen und das Spiel endete mit einem 0:0 Remis.

Jürgen Schatas, Trainer SK Kammer:

"Wir wussten, dass uns mit dem heutigen Gegner ein harter Brocken erwarten würde, doch wir haben die Aufgabe hier in Bad Wimsbach sehr gut gemeistert und sich einen Punkt gegen einen fußballerisch sehr starke Mannschaft erkämpft. Genau so wollen wir weiter machen und am Ende der Saison idealerweise unter die ersten 10 kommen, was unser gemeinsames Ziel für die kommende Saison ist."

Die Besten: Pauschallob an die ganze Mannschaft

