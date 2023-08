SV Gmunden feiert dank Hodzic-Doppelpack Last-Minute-Sieg

Details Samstag, 12. August 2023 11:31

Zum Auftakt des zweiten Spieltages der Landesliga West kam es zum Kräftemessen zwischen dem SK UEBEX LED Kammer und dem SV Gmundner Milch. Eine Woche nach einem torlosen Unentschieden in Bad Wimsbach bekam die Heimelf von Neo-Trainer Jürgen Schatas, der im Sommer von OÖ-Liga-Meister Oedt an den Attersee gewechselt war, die nächse harte Nuss zu knacken. Denn die hochgehandelten Traunseestädter waren mit einem "Dreier" gegen Esternberg in die Meisterschaft gestartet. Wie beim 1:0-Erfolg gegen die "Sauwaldveilchen", als Amar Hodzic den entscheidenen Treffer erzielt hatte, machte Gmundens Neuerwerbung von Hertha Wels auch am Freitagabend den Unterschied, behielten die Mannen von Coach Christoph Brummayer dank eines Doppelpacks des 24-jährigen Torjägers mit 3:2 die Oberhand und traten mit einer noch blütenweißen Weste die Heimreise an. Der SK bewies zwar Moral und machte einen 0:2-Rückstand wett, am Ende mussten Kapitän Thomas Zilles und Co. jedoch die dritte Heimniederlage in Folge einstecken.

Starke Gäste mit komfortabler 2:0-Führung - Neuerwerbung bringt Schatas-Elf zurück ins Spiel

Die heimischen Fans unter den rund 450 Besuchern hatten nach wenigen Minuten den Torschrei auf den Lippen, Gästgoalie Antonio Tokic machte jedoch die erste Großchance im Spiel zunichte. Kurz danach zappelte der Ball dann aber doch in den Maschen, allerdings auf der anderen Seite. Nach einem Ballverlust der Schatas-Elf rückte Oliver Sieberer in den Mittelpunkt - Gmundens Rechtsverteidiger setzte mit einem weiten Pass Hodzic in Szene, der neue SVG-Goalgetter bewahrte die Ruhe und stellte auf 0:1. Mit der Führung im Rücken übernahmen die Traunseestädter das Kommando und starteten etliche vielversprechende Angriffe. Mitte der ersten Halbzeit musste SK-Schlussmann Marcel Illy abermals hinter sich greifen, als Florian Spitzer, Neuerwerbung aus Grieskirchen, das Leder zur Mitte brachte und Ermin Durgutovic das Spielgerät aus spitzem Winkel im Kreuzeck versenkte. Danach blieb die Brummayer-Elf am Drücker, verabsäumte es aber, den Sack zuzumachen und wurde dafür kurz vor der Pause bestraft. Nach einer Ecke der Hausherren stimmte in der Gmundener Hintermannschaft die Zuordnung nicht, Johannes Hemetsberger, der im Sommer vom UFC Attergau zum SK gewechselt war, ließ sich nicht zwei Mal bitten und fixierte den 1:2-Halbzeitstand.

SK-Joker sticht - Hodzic schnürt in Minute 92 Doppelpack

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Scharinger bekamen die Zuschauer ein anderes Bild zu sehen. Die Gäste verzeichneten auch nach dem Wechsel viel Ballbesitz, das Spiel der Gmundener lief im zweiten Durchgang aber nicht mehr rund. Die Schatas-Elf hingegen nahm nach dem Anschlusstreffer Witterung auf und glaubte an ihre Chance. Die Hausherren wurden zusehends mutiger, traten nun entschlossen auf und machten nach 70 Minuten den Rückstand wett. Daniel Gruber setzte den ebenerst eingewechselten Simon Sagerer in Szene, die zweite Attergauer Neuerwerbung fackelte nicht lange und stellte auf 2:2. Nach dem Ausgleich stand das Spiel auf Messers Schneide und drohte in der Schlussphase zu kippen. Auch wenn die Heimischen das Momentum auf ihrer Seite hatten und drauf und dran waren, das Match zu drehen, sah es bereits nach einer Punkteteilung aus. Doch in Minute 92 avancierte Hodzic - wie in der Vorwoche - zu Gmundens Matchwinner. Nach einer Flanke von Dominik Raab, die Neuerwerbung aus Vorchdorf war Mitte der zweiten Halbzeit ins Spiel gekommen, wurde ein Hodzic-Schuss zunächst geblockt, der ebenfalls eingewechselte Tobias Laska machte mit einem Kopfball das Leder aber wieder heiß und Hodzic fixierte mit seinem zweiten Tor an diesem Abend und dem bereits dritten Saisontreffer den 3:2-Auswärtssieg des SV Gmunden.

Stefan Lehner, Co-Trainer SV Gmunden:

"Aufgrund der starken Leistung in der ersten Halbzeit, in der wir den Sack hätten zumachen können, geht der Sieg in Ordnung. Nach der Pause wäre das Match aber beinahe gekippt, hätten die starken Hausherren das Spiel durchaus drehen können. Doch wenn es läuft, hat man auch das nötige Quäntchen Glück und macht in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer. Wir freuen uns über den Sieg und den perfekten Saisonstart".

