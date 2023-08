Neun Treffer! Aufsteiger SC Schwanenstadt 08 gewinnt torreiches Auftaktspiel deutlich

Details Sonntag, 06. August 2023 15:23

Zu Beginn der neuen Saison 2023/24 kam es in der 1. Runde der Landesliga West unter anderem zum Duell zwischen Aufsteiger SC Schwanenstadt 08 und der SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b. Schwanenstadt wurde in der abgelaufenen Saison Meister der Bezirksliga Süd und ist somit dieser Saison wieder in der Landesliga vertreten. Die SPG St. Marienkirchen/Wallern wurde in der vergangenen Saison 12. Es kommt also zu einem durchaus spannenden Spiel in Schwanenstadt. Am Ende setzten sich die Schwanenstädter deutlich durch und konnten einen 7:2-Heimsieg feiern.

Torreiche Anfangsminuten – Platzverweis bei den Gästen

Rund 220 Zuschauer machten sich am Samstagabend auf dem Weg nach Schwanenstadt, um diese Erstrundenbegegnung zu verfolgen. Lange mussten die Zuseher auf den ersten Treffer auch nicht warten, denn nach fünf Minuten bekam Sertan Cam von Stefan Sammer den Ball und traf von der Strafraumgrenze zur 1:0-Führung. Diese Führung der Hausherren hielt aber nicht lange an. Wenige Sekunden nach dem Führungstreffer der Heimischen kamen die Gäste vor das Tor und Elias Zaki vollendete erfolgreich zum Ausgleich. In weiterer Folge war die Partie relativ ausgeglichen. Etwas mehr als zwanzig Minuten waren gespielt und Schwanenstadt kam über Jakob Bichl erneut vor den Kasten. Er wird im Strafraum aber gefoult und somit gibt es infolge Elfmeter für Schwanenstadt und Lukas Schindler muss die Partie vorzeitig verlassen. Schiedsrichter Philipp Wenigwieser zeigte ihm nämlich die Rote Karte. Der gefoulte trat schlussendlich selber an und ließ sich diese Chance auch nicht nehmen. Bichl brachte seine Mannschaft wieder in Front. Mit einer knappen 2:1-Führung für die Hausherren ging es nach 45 Minuten dann auch in die Kabinen.

Schwanenstadt macht alles klar

Nach Wiederbeginn vom Unparteiischen taten sich die Hausherren im Spiel mit einem Mann mehr am Platz wesentlich leichter. So kam die Elf von Roman Untersberger immer wieder zu guten Torchancen. Nach knapp 60 Minuten fiel der nächste Treffer für die Hausherren: Jakob Bichl konnte per Kopf seinen Doppelpack schnüren. Wenige Augenblicke später legte Schwanenstadt gleich zweimal nach: Brian Crstin und Kristian Rafajac trafen zum 4:1 und 5:1. Einen Treffer sollten aber auch die mitgereisten Gästefans noch bejubeln dürfen: Michael Streif verkürzte auf 5:2. Doch dieser Treffer war am Ende nur mehr Ergebniskosmetik, Schwanenstadt konnte kurz vor Schluss nämlich durch Boris Bisercic noch das 6:2 und 7:2 erzielen. Am Ende war es also ein deutlicher Sieg für die Hausherren, die in der ersten Runde gleich den ersten „Dreier“ bejubeln dürfen.

Stimme zum Spiel:

Raphael Ecker, sportlicher Leiter SC Schwanenstadt 08:

„Am Anfang war das Spiel relativ ausgeglichen. Grundsätzlich war es von uns sicher nicht die beste Leistung, es war nicht einfach am Platz zu spielen. Die drei Punkte sind aber verdient. Mit der 2:1-Führung ist es in die Pause gegangen und danach hat man gemerkt, dass die Räume für uns immer mehr geworden sind, da sie ja zu zehnt waren. Da haben wir dann auch die Qualität, dass wir das ausnützen können. Am Ende des Tages war der Sieg natürlich verdient, aber auch nur weil sie zu zehnt waren.“

