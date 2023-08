Union Esternberg gewinnt gegen Schalchen nach Witzeneder-Doppelpack mit 3:1

Details Samstag, 12. August 2023 14:40

In der zweiten Runde der Landesliga West hatte die Union Esternberg den SV Schalchen zu Gast. In der ersten Runde musste sich Esternberg auswärts gegen Gmunden mit 1:0 geschlagen geben, Schalchen hingegen hat nach dem 4:0-Auftaktsieg gegen Andorf bereits die ersten drei Punkte am Konto. Am Ende gab es für Schalchen dieses Mal nichts zu holen und Esternberg gewann das Spiel mit 3:1.

Frühe Führung der Gäste – Esternberg gleicht vor der Halbzeitpause aus

Rund 450 Besucher verfolgten am Freitagabend dieses Match in der Landesliga West. Schalchen legte gleich stark los und so dauerte es auch nicht lange, als erstmals Torjubel in der Partie ausbrach. Nach einem schönen Spielzug über die rechte Seite folgte die flache Hereingabe und Lukas Berer traf zur 1:0-Führung für die Gäste. Bis zur rund 20. Minute machten die Gäste das Spiel auch, dann wurde Esternberg aber immer besser und so gelang den Heimischen kurz vor der Halbzeitpause auch noch der Ausgleichstreffer zum 1:1. Lukas Stadler traf mit einem Abschluss von der rechten Seite ins kurze Eck. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Kabinen.

Union dreht die Partie

Nach Wiederbeginn von Schiedsrichter Andreas Zangerle war dieses Match weiterhin kein großes Spektakel. Torchancen waren auf beiden Seiten kaum vorhanden. In der 54. Minute, also rund zehn Minuten nach der Halbzeitpause, konnten die Esternberger das Spiel jedoch drehen. Erneut war es ein Abschluss: dieses Mal von Sebastian Witzeneder ins lange Eck zum 2:1. Schalchen lag nun also zurück, kam aber nicht zu großen Chancen auf den Ausgleich. Aber auch auf der anderen Seite kamen die Esternberger nicht zwingend gefährlich vor den Kasten. Witzeneder konnte per Kopfball nach 83 Minuten aber noch das 3:1 erzielen und für die Entscheidung sorgen. Am Ende war es zwar ein torreiches Spiel, dennoch kein wirklicher „Fußball-Leckerbissen“, indem Esternberg mit 3:1 schlussendlich als Sieger vom Platz geht.

Stimme zum Spiel:

Klaus Erkner, sportlicher Leiter SV Schalchen:

„Das Ergebnis ist verdient, in den ersten 20 Minuten waren wir klar besser, dann ist Esternberg besser ins Spiel gekommen und wir haben schlussendlich verdient verloren. Das 1:0 war schön heraus gespielt, die Gegentore haben wir leider schlecht verteidigt. Grundsätzlich war es ein sehr schlechtes Spiel, beide Mannschaften hatten kaum Chancen.“

