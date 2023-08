Traumtor bringt späten Derbysieg für SPG Pettenbach/Grünau

Details Samstag, 19. August 2023 11:02

In der dritten Runde der Landesliga West ist es am Freitag zum Aufeinandertreffen der SPG Sparkasse Pettenbach/Grünau und dem ATSV Bamminger Sattledt gekommen. Haben in der ersten Runde noch beide Teams verloren, konnten sie letzte Woche jeweils einen Sieg einfahren. Während Sattledt mit 2:1 gegen den Aufsteiger aus Schwanenstadt gewinnen konnte, hat sich Pettenbach klar mit 5:1 gegen St. Marienkirchen/Wallern 1b durchgesetzt. In der dritten Partie der Saison behielt Pettenbach die Oberhand und gewann mit 1:0.

Chancenarme erste Halbzeit

In der letzten Saison endeten beide Spiele mit einem Unentschieden und auch die erste Begegnung in dieser Spielzeit war ein Spiel auf Augenhöhe. Die rund 470 Zuseher in der ROBEX Arena in Pettenbach erlebten eine ausgeglichene erste Hälfte, in der Pettenbach die beste Chance auf den Führungstreffer hatte. Gegen Ende der ersten Hälfte verhinderte nach einem Kopfball aber noch das Aluminium die Führung für das Team von Rainer Kührer, so ging es mit einem gerechten 0:0 in die Pause.

Klinglmair-Weitschuss entscheidet das Spiel

Nach dem Seitenwechsel ist die Heimmannschaft aus Pettenbach besser ins Spiel gekommen und verzeichnete über die ersten 20 Minuten nach Wiederanpfiff mehr Spielanteile. Diese Drangphase konnte Pettenbach aber nicht nutzen und Sattledt bekam wieder mehr Kontrolle über die Begegnung. In der weitgehend sehr fairen Partie gab es nur wenige hochkarätige Torchancen und so waren schon viele auf ein leistungsgerechtes 0:0 eingestellt. So war es eine Einzelaktion, die das enge Spiel entscheiden sollte: In der 84. Minute fasste sich Pettenbach Eigengewächs Michael Klinglmair ein Herz, zog aus der Distanz ab und versenkte seinen Weitschuss im Tor von ATSV-Schlussmann Manuel Langeder. Durch dieses späte Tor gewinnt Pettenbach eine ausgeglichene Partie am Ende mit 1:0. Nächsten Freitag empfängt Sattledt zu Hause Bad Wimsbach, Pettenbach hat in der 4. Runde spielfrei.

Stimme zum Spiel:

Gregor Waser, Sektionsleiter Union Pettenbach:

„Es war ein recht ausgeglichenes Spiel, in dem wir die besseren Chancen gehabt haben. Generell gab es aber nicht allzu viele gefährliche Torchancen. Nach der Pause sind wir besser rausgekommen und haben 20 Minuten Druck gemacht, danach hat Sattledt wieder die Kontrolle übernommen. Am Ende wäre ein 0:0 auch in Ordnung gegangen. So gewinnen aber durch das Traumtor von Klinglmair mit 1:0 und feiern einen nicht unverdienten Sieg.“

