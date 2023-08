SV Gmunden feiert ungefährdeten Sieg gegen Schalchen

Details Freitag, 18. August 2023 22:27

In der dritten Runde der Landesliga West empfing der SV Gmundner Milch den SV HAI Schalchen. Die Gastgeber sind mit zwei Siegen aus zwei Spielen sehr gut in die Saison gestartet, die Gäste konnten bisher einen Sieg feiern und gingen einmal als Verlierer vom Platz. Die Gastgeber können bisher an ihre starken Leistungen aus der Vorsaison anknüpfen und gewinnen auch das dritte Spiel der Saison mit 4:0 gegen die Gäste aus Schalchen.

Gmunden von Anfang an dominant

Die Gastgeber setzen den Gegner von Anfang an unter Druck und können sich mittels Pressing viele Chancen erarbeiten und auch per Standards für reichlich Gefahr sorgen. Und eine Standard-Situation sorgt auch in der 26. Minute für die verdiente Führung für die Gmundner. Nach einem missglückten Kopfball kommt es zu einem wilden Gestochere und Paul Gunst drückt den Ball zum 1:0 über die Linie. Nur zwei Minuten später stellen die Gastgeber auf 2:0. Nach einem sehr schönen Spielzug über die linke Seite braucht Amar Hadzic den Ball aus kurzer Distanz nurmehr ins Tor schieben. In Minute 37 schlägt Hodzic eine Flanke in den Strafraum der Gäste, wo Dominik Raab den Ball sehenswert per Kopf zum 3:0 verwertet und seinen Treffer gleich mit einem Vorwärtssalto feiert. Nach diesem Treffer ist die Partie entschieden.

Rote Karte für SVG-Trainer

Die zweite Halbzeit beginnt mit einem Aufreger in einem eigentlich ruhigen Spiel. Innerhalb von nur einer Minute holt sich Gmundens Trainer Christoph Brummayer zweimal die gelbe Karte ab und muss den Platz vorzeitig verlassen. Die erste gelbe Karte gab es für Kritik, die zweite Karte für das Verlassen der Coaching-Zone, eine doch sehr kleinliche Entscheidung des Unparteiischen. Die Aufregung war offenbar schnell vergessen, denn nur drei Minuten später stellt Gmunden den 4:0-Endstand her. Nachdem ein Freistoß von Spitzer von der Mauer abgefälscht wurde, legt Ermin Durgutovic für Dominik Raab auf, der sein zweites Tor an diesem Abend erzielen kann. Die Truppe von Trainer Stefan Lehner setzt sich am Ende völlig verdient mit 4:0 gegen die Gäste aus Schalchen durch und kann zurecht von einem gelungenen Saisonstart sprechen.

Stimme zum Spiel:

Stefan Lehner, Co-Trainer SV Gmunden:

"Wir wollten den Gegner heute früh unter Druck setzen, was uns auch gelungen ist. Schon in der ersten Hälfte haben wir alles klar gemacht und sind mit einer breiten Brust aus der Kabine gekommen. Die gelb-rote Karte für unseren Co-Trainer hätte sich der Schiedsrichter wirklich sparen können. Die meisten Amateurvereine haben nicht mal ein Coaching-Zone und der Schiedsrichter gibt ihm die zweite gelbe Karte, weil er sie um zwanzig Zentimenter übertreten hat. Der Schiedsrichter hat eigentlich sehr gut gepfiffen heute, aber das hätte er sich wirklich sparen können."

