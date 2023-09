Befreiungsschlag nach Sieglosserie: SV Schalchen bezwingt Peuerbach klar

Details Sonntag, 10. September 2023 12:57

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es zum Duell zwischen dem SV HAI Schalchen und der Union Peuerbach im Rahmen der 6. Runde der Landesliga West in der Schalchner HAI Arena vor einer Kulisse von rund 200 Zuseher:innen. Für die Hausherren war es durchaus eine wichtige Partie, nachdem man in den letzten vier Spielen nur einen Punkt sammeln konnte und langsam in die untere Tabellenregion der Liga rutschte. Die Gäste aus Peuerbach konnten hingegen einen guten Saisonstart hinlegen und man stand nach vier Siegen aus fünf Spielen weit oben in der Tabelle.

Berer mit wichtigem Treffer

Die Gäste aus Peuerbach konnten nach ihrem starken Saisonstart durchaus mit einer breiten Brust anreisen, doch die Hausherren aus Schalchen sollte man nicht unterschätzen. Die Gastgeber konzentrierten sich sehr auf eine kompakte Staffelung der Hinterreihen und man ließ kaum etwas zu. Peuerbach tat sich in der Folge sehr schwer und die Schützlinge von Cheftrainer Davorin Kablar fanden nur sehr schwer in die Partie und man kam nicht wirklich in Schwung. Auf beiden Seiten gab es eher wenig nennenswerte Chancen in der ersten Hälfte in einer sehr ausgeglichenen Partie. In der 37. Minute spielten die Schalchner dann eine schöne Offensivaktion über die linke Seite. Im Zuge einer Flanke in den Sechzehner wurde Lukas Berer in Szene gesetzt und dieser nickte gekonnt zum 1:0 für die Hausherren ein. Jener Treffer war sehr wichtig für das Selbstvertrauen der Schalchner, die mit einer Führung in die Halbzeitpause gehen konnten.

Effiziente Schalchner lassen Peuerbach keine Chance

Mit der Führung im Rücken konnten die Schützlinge von Trainer Robert Pessentheiner in der zweiten Hälfte deutlich befreiter aufspielen und man konnte sich trotz Druck der Gäste immer wieder gute Chancen in der Offensive erarbeiten. In der 67. Spielminute assistierte der Joker Christoph Friedl Denis Kujovic, der mit einem eiskalten Abschluss das 2:0 für die Hausherren erzielte. Knappe zehn Minuten später klingelte es erneut im Kasten der Gäste. Diesmal war Claudiu Pascariu zur Stelle und staubte nach einem Eckball erfolgreich ab und baute somit die Führung der Gastgeber auf 3:0 aus. Bei jener Führung blieb es schlussendlich auch und die Schalchner konnten einen sehr wichtigen Sieg einfahren.

Robert Pessentheiner, Trainer SV Schalchen:

"Der Sieg war heute sehr verdient, da wir einfach eine geschlossene Mannschaftsleistung an den Tag gelegt haben und unsere Stärken ideal eingesetzt haben."

Die Besten: Bleron Mehmeti, Denis Kujovic (beide Schalchen)

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.