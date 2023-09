SC Schwanenstadt verliert deutlich gegen effiziente Schalchener

Details Samstag, 16. September 2023 10:48

Sowohl der SC Schwanenstadt 08 als auch der SV HAI Schalchen sind noch nicht so richtig in dieser Saison der Landesliga West angekommen. Die Gastgeber konnten bisher erst zwei Siege einholen und liegen auf dem zehnten Tabellenplatz, die Gäste konnten bisher zwei Siege und ein Unentschieden holen und liegen einen Platz vor Schwanendstadt auf Platz neun. Beide Teams brauchen also unbedingt einen Sieg um sich von der Abstiegszone zu entfernen. Am Ende des Tages mussten sich die Gastgeber mit 0:4(0:3) geschlagen geben und den Gästen aus Schalchen gelang somit der erhoffte Befreiungsschlag.

Starke Anfangsphase von Schwanenstadt, Schalchen eiskalt vor dem Tor

In den ersten 15 Minuten der Partie geben die Gastgeber den Ton an und können sich auch die ein oder andere Topchance herausspielen, von denen aber keine den Ball ins Tor findet. Umso effizienter nutzen die Gäste ihre Möglichkeiten. In der 20. Minute erzielt Simon Langgartner nach einem Konter per sehenswerten Volley das 1:0 für Schalchen, nur drei Minuten später stellt Lukas Berer auf 2:0, wieder nach einem Konter. In Minute 34. steht Schwanenstadts Boris Bisercic alleine vor Schalchens Torhüter Ivan Avramovic, der seinen Schuss sensationell abwehren kann. Und wie schon bei den ersten beiden Toren, entsteht auch das dritte Tor für Schalchen aus einem Konter. Direkt im Anschluss an Schwanenstadts Topchance erzielt Denis Kujovic das 3:0. In weniger als 15 Minuten sorgen die Gäste hier für klare Verhältnisse.

Schwanenstadt macht weiterhin das Spiel, Schalchen das Tor

Bereits in der 49. Minute erzielt Schalchen das 4:0. Wieder heißt Lukas Berer der Torschütze und wieder fällt das Tor nach einem Konter. Schwanenstadt verliert den Ball im Spielaufbau und Schalchen weiß die Situation nut nützen. Bis zum Ende des Spiels kommt Schwanenstadt noch zu einigen Möglichkeiten. In der 90. Minute vergeben die Gastgeber noch eine Doppelchance, aber es will einfach kein Treffer gelingen. Am Ende des Tages gewinnen die Gäste aus Schalchen dank ihrer souveränen Chancenverwertung verdient mit 4:0 und können sich ein wenig Abstand zu den Abstiegsrängen verschaffen.

Stimme zum Spiel:

Raphael Ecker, Sportlicher Leiter SC Schwanenstadt:

"Natürlich ist man enttäuscht, wenn man zu Hause mit 4:0 verliert. In den ersten 15 Minuten hatten wir drei Topchancen, dann mach Schalchen innerhalb von 15 Minuten drei Tore aus drei Chancen. Man muss Schalchen heute ehrlich gratulieren, sie waren kämpferisch und spielerisch eine Klasse besser als wir."

