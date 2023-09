Revanche für Cup-Niederlage geglückt - SV Gmunden feiert Derbysieg!

Details Samstag, 16. September 2023 13:42

Derbytime im Traunviertel: Mehr Motivation geht für einen Unterhaus-Kicker nicht! In der 7. Runde der Landesliga West stehen sich zwei noch ungeschlagene Teams gegenüber. Der SV Gmundner Milch grüßt vor der Partie mit 16 Punkten von der Tabellenspitze. Die Union Unis Gschwandt steht bei einem Spiel weniger bei 9 Punkten vorm Derby. Am Ende holen die Hausherren einen verdienten 3:0 Sieg und bleiben Tabellenführer.

Torlose erste Halbzeit

Freitagabend, bestes Fußballwetter, Derbytime in der Gmundner LSP Arena. Gut 1200 Zuseher sorgten für eine würdige Kulisse in diesem heiß ersehnten Spiel. Die favorisierten Hausherren haben nach der Cup-Niederlage noch eine Rechnung offen mit den Gschwandtnern. Von Beginn an gibt der Tabellenführer den Ton an und ist die bessere Mannschaft. Gmunden presst vorne energisch an und spielt sich einige Möglichkeiten heraus, vor dem Tor bleiben sie aber zunächst noch zu harmlos und scheitern an sich selbst oder an Gschwandt Goalie Gavric. Die Gäste tun sich schwer, Chancen zu kreieren und werden nur ein Mal nach einem Fehler in der Gmundner Hintermannschaft gefährlich. So geht es torlos in die Pause.

Hodzic macht mit Doppelpack den Sack zu

Nach dem Seitenwechsel macht Gmunden weiter, wo sie aufgehört haben und übernehmen die Kontrolle. In der 51. Minute belohnen sie sich dann: Nach einem langen Ball auf Grieskirchen-Neuzugang Florian Spitzer nimmt sich jener den Ball super an und erzielt aus spitzem Winkel die Führung. Die Gäste sind bemüht, wollen Fußball spielen und nehmen die Zweikämpfe an, neben einem Weitschuss werden sie aber nicht zwingend. In der Schlussphase entscheidet Gmunden dann die Partie: In der 78. Minute ist es Amar Hodzic, der aus der Drehung im Stile eines Top-Stürmers auf 2:0 erhöht. Nur zwei Minuten später kommt ein Ball von außen in die Mitte. Spitzer steigt drüber und Valentin Harringer trifft die Stange, beim Abpraller ist Hodzic erneut zur Stelle und sorgt mit seinem siebten Saisontreffer für den 3:0 Endstand.

Gmunden trifft nächsten Freitag auswärts auf Sattledt. Gschwandt empfängt tags darauf die Union Peuerbach.

Stimme zum Spiel:

Christoph Brummayer, Trainer SV Gmunden:

“Das war heute Werbung für den Fußball. Vor dieser super Kulisse haben wir verdient gewonnen. Nach sieben Spielen haben wir nur ein Unentschieden, da sind wir natürlich zufrieden. Trotzdem wissen wir, dass wir noch nichts erreicht haben. Wenn wir im Winter noch unter den ersten zwei dabei sind, schauen wir, was geht.“

