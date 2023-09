Keine Tore in Topspiel zwischen Bad Wimsbach und FC Andorf

Details Samstag, 16. September 2023 13:52

In der letzten Saison der Landesliga West kämpften sowohl der SK Schachner Bad Wimsbach 1933 als auch die SPG FC Illumina Andorf/Sigharting um den Vizemeistertitel in der Landesliga West. Und auch in dieser Saison gehören beide Teams zumindest zum erweiterten Favoritenkreis. In der laufenden Saison ist davon allerdings noch wenig zu sehen. Die Gastgeber liegen derzeit mit 8 Punkten aus fünf Spielen auf Platz sieben in der Tabelle. Die Gäste aus Andorf sind besser in die Saison reingekommen und liegen mit 10 Zählern immerhin auf dem vierten Tabellenplatz. Das Endergebnis aus dieser Begegnung passt irgendwie zur aktuellen Verfassung der beiden Mannschaften. Am Ende trennten sich beide Teams mit einem torlosen 0:0-Unentschieden. Die Gäste aus Andorf können sich besonders bei ihrem Torhüter dafür bedanken, dass sie mit einem Punkt nach Hause fahren dürfen.

Bad Wimsbach macht früh Druck

Die Anfangsphase gehört eindeutig den Gastgebern. Sie sind von Anfang deutlich frischer und druckvoller als der Gegner und kommen auch zu der ein oder anderen Gelegenheit. In der 15. Minute kann sichs Andorfs Torhüter Manuel Oberauer erstmals auszeichen, als er in einem Eins-gegen-Eins-Duell den Ball sensationell abwehren kann. Es sollte nicht die letzte Heldentat von ihm sein. In der 25. Minute zeigt der Schiedsrichter im Strafraum der Gäste auf den Elfmeterpunkt. Oberauer behält auch in dieser Situation die Nerven und wehrt den Ball ab. Nach dem verschossen Elfmeter lassen die Gastgeber die Köpfe etwas hängen und überlassen dem Gegner die Kontrolle über das Spiel. Bis zur Halbzeit trifft Andorf noch zweimal die Latte.

Hausherren geben in Schlussphase noch einmal alles

Die zweite Hälfte beginnt so, wie die erste Hälfte geendet hat, mit einer Druckphase der Gäste. Die Gastgeber brauchen lange um sich zurückzukämpfen. In den letzten fünfzehn Minuten intensivieren sie ihre Offensivbemühungen und werfen alles nach vorne, ein Treffer will ihnen aber trotz einiger guter Möglichkeiten nicht gelingen. Somit endet eine durchaus unterhaltsame Partie mit 0:0. Ein Ergebnis, das beiden Teams nicht gerade viel bringt.

Stimme zum Spiel:

Bernhard Straif, Trainer FC Andorf:

"Wir sind sehr zufrieden mit dem Punkt in Wimsbach, die meiner Meinung nach ein Titelkandidat sind. Sie waren heute spielerisch sehr stark und wir hatten defensiv viel zu tun. Das Unentschieden geht für mich in Ordnung, auch wenn Bad Wimsbach insgesamt etwas besser war als wir."

Bester Spieler: Manuel Oberauer

