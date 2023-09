SPG Pettenbach/Grünau gewinnt mit 4:0 gegen Esternberg

Details Samstag, 16. September 2023 21:26

Im letzten Spiel der 7. Runde der Landesliga West empfängt die SPG Sparkasse Pettenbach/Grünau zu Hause die Union Leithner Bau Esternberg. In der letzten Woche mussten beide Mannschaften Niederlagen einstecken. Pettenbach hat sich Andorf mit 2:0 geschlagen gegeben. Esternberg lag gegen Schwanenstadt schon 3:0 zurück, verpasste nach einer Aufholjagd aber einen Punktgewinn und verlor mit 2:3. Am Samstag gab es einen deutlichen 4:0 Heimsieg für Pettenbach.

Esternberg kommt besser ins Spiel – Pettenbach trifft

Die rund 300 Zuseher in der ROBEX Arena in Pettenbach sollten voll auf ihre Kosten kommen, aber alles der Reihe nach. Von Beginn an geht es hin und her. Chancen gibt es auf beiden Seiten, aber die Anfangsphase geht doch an die Gäste aus Esternberg. Bis zur Trinkpause sind die Gäste die bessere Mannschaft, einige Male können die Pettenbacher nur noch in höchster Not klären. Nach besagter Trinkpause sind die Hausherren besser im Spiel und so erzielen sie auch in der 35. Minute den Führungstreffer. Simon Weinzirl schließt vom Sechzehner mit seinem schwächeren rechten Fuß ab und trifft zum 1:0. Mit diesem Ergebnis geht es auch in die Pause.

Hausherren machen früh den Sack zu

Nach dem Seitenwechsel mach Pettenbach gut weiter und erspielt sich Chance um Chance. In der 57. Minute ist Micheldorf-Neuzugang Klausriegler zur Stelle und erzielt mit seinem vierten Saisontor das 2:0. Nur kurz darauf spielt Pascal Waldl einen Stanglpass auf den 2. Pfosten, wo Tobias Riedler nur mehr einschieben muss. Die endgültige Entscheidung fällt in Minute 78, als Pühringer auf Waldl spielt. Der verwandelt überlegt mit links in die Ecke und sorgt für den 4:0 Endstand.

Pettenbach steht bei zwölf Punkten aus sechs Spielen und spielt nächsten Freitag auswärts gegen Schalchen.

Esternberg hat nach sieben Partien lediglich vier Punkte am Konto und spiel nächsten Samstag zu Hause gegen Bad Wimsbach.

Stimme zum Spiel:

Rainer Kührer, Trainer SPG Pettenbach/Grünau:

„Es war zu Beginn ein klassisches Spiel für die Landesliga West. Wer am Anfang mehr Zweikämpfe gewinnt, kommt meistens auch besser ins Spiel. Nach gut 25 Minuten haben wir dann mehr und mehr die Kontrolle übernommen und in der 2. Halbzeit waren wir dann klar besser. So sind wir bisher hoch zufrieden mit der Saison.“

