Dreierpack Alexander! SK Kammer feiert 5:0-Heimsieg bei Trainerdebut

Details Samstag, 16. September 2023 20:58

Der SK UEBEX LED Kammer steht nach einem schweren Auftaktprogramm mit Spielen gegen Gmunden und Grieskirchen bei vier Punkten nach vier Spielen. Seit der Trennung von Jürgen Schatas ist Jürgen Schobesberger Trainer in Kammer. Der SK Waizenauer Schärding/ATSV hat letzte Woche 0:0 gegen Bad Wimsbach gespielt und steht vor der Partie auf dem 11. Platz. Für Kammer hat der berühmt berüchtigte Trainer Effekt gefruchtet und so gab es einen deutlichen 5:0 Heimsieg.

Kammer geht vor der Pause in Führung

Vor der 7. Runde der Landesliga West befindet sich Kammer bei zwei Spielen weniger nur einen Platz hinter den Gästen aus Schärding. Mit einem Heimsieg könnten sie also vorbeiziehen. Im ersten Spiel unterm neuen Chefcoach startet Kammer stark in die Partie. In den ersten zehn Minuten präsentieren sich die Hausherren gut und spielen sich erste Chancen heraus. Außerdem gibt es eine strittige Situation im Strafraum von Kammer in der Anfangsphase, der Elfmeterpfiff bleibt aber aus und die Partie bleibt damit offen. Erst in der 38. Minute nutzt Alexander Manuel einen Fehler im Aufbauspiel der Gäste aus und erzielt das 1:0. Schärding kommt in der Folge zu einer guten Möglichkeit, aber wenn du es vorne nicht machst, bekommst du es bekannterweise hinten. So erhöht Vöcklamarkt-Neuzugang Schönegger kurz vor der Pause auf 2:0.

Heimmannschaft erarbeitet sich deutlichen Sieg

Nur wenige Minuten sind gespielt in der 2. Halbzeit, da ist abermals Alexander Manuel zur Stelle und versenkt den Ball zum 3:0 im Tor von Gäste-Goalie Andreas Michl. Kurz darauf erzielt Kammer das nächste Tor, diesmal entscheidet das Schiedsrichtergespann aber auf Abseits. Schärding ist bei weitem nicht chancenlos in der Partie und kommt immer wieder zu Möglichkeiten. Bei einer Aktion muss Heimtorwart Illy alles reinwerfen, um die null festzuhalten. In der 74. schnürt Manuel Alexander nach einer Flanke von Daniel Gruber den Dreierpack und erhöht auf 4:0. Kurz vor Schluss trägt sich auch noch Lukas Hüttmaier in die Torschützenliste ein und sorgt für den 5:0 Endstand.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Schobesberger, Trainer SK Kammer:

„Die Aufgabe als Cheftrainer ist für mich nichts großartig Neues, weil ich jetzt seit gut 3,5 Jahren schon als Co-Trainer hier bin. Mir ist es wichtig, dass die Spieler wieder Spaß und Freude am Fußball haben. Das erste Ziel ist es, die Liga zu halten und die Qualität dazu haben wir. Jetzt schauen wir aber erst von Spiel zu Spiel.“

