Nachfolger von Christoph Mamoser gefunden – Union Mondsee präsentiert Thomas Plasser als neuen Chefcoach

Die überaus erfolgreiche Trainer-Ära von Christoph Mamoser bei der Union Raiffeisen Mondsee, begonnen im Dezember 2014 und gekrönt vom Aufstieg in die LT1 OÖ-Liga 2019, endete am gestrigen Freitagabend mit einer 1:3-Heimniederlage gegen die SU St. Martin/M. Bereits Ende Oktober hatte der Verein Mamosers Rücktritt mit Hinrundenende verkündet. Heute präsentierte man mit Thomas Plasser einen neuen Übungsleiter.

Trainer Thomas Plasser (r.) mit dem sportlichen Leiter Johann Loibichler

Von der Landesliga in die OÖ-Liga

Thomas Plasser, studierter Wirtschaftswissenschaftler und Inhaber der UEFA-A-Lizenz, wechselt von seinem Heimatverein SK Bad Wimsbach aus der Landesliga West zur Union Mondsee. Der 37-Jährige betreute genanntes Team sechs Jahre lang als Cheftrainer, zuvor war er selbst als Spieler aktiv gewesen. „Wir freuen uns, dass wir mit Thomas einen jungen, ambitionierten Trainer gefunden haben, der gleichzeitig aber schon sehr viel Erfahrung mitbringt. Die Entwicklung unserer Spieler steht für uns im Vordergrund. Daher haben wir nach einem Coach gesucht, der sich mit dieser Philosophie identifizieren kann und den von uns eingeschlagenen Weg weitergeht beziehungsweise ausbaut“, wird Johann Loibichler, sportlicher Leiter der Union Mondsee, in der heutigen Pressemitteilung des Vereins zitiert.

„Ein absolut reizvolles Gesamtprodukt!“

Für Trainer Plasser komme der Wechsel genau zum richtigen Zeitpunkt. Er wolle gerne den nächsten Schritt in seiner Karriere setzen. „Hier erwarten mich eine super Infrastruktur sowie professionelle Bedingungen. Außerdem übernehme ich eine intakte Mannschaft, die in der Tabelle gut dasteht – das ist ein absolut reizvolles Gesamtprodukt, auf das ich mich sehr freue“, betont der Neo-Coach, der seine Arbeit zum 1. Jänner 2024 aufnehmen wird. Das erste Mal so richtig ernst wird es für Plasser, wenn die Union Mondsee Anfang März den UFC Ostermiething auf eigener Anlage zum Rückrundenauftakt der OÖ-Liga empfängt.

