Knalleffekt: OÖ-Liga-Klub Bad Leonfelden feuert Robert Lenz!

Details Sonntag, 12. November 2023 11:29

Nach eingehender Analyse der Herbstsaison haben sich die Vereinsführung der SU Vortuna Bad Leonfelden und Robert Lenz darauf geeinigt, die Zusammenarbeit zu beenden. Robert Lenz verstärkte das Trainerteam der UBL ab Mitte August des heurigen Jahres, nachdem Daniel Mair den LT1 OÖ-Liga Verein Richtung Borussia Mönchengladbach verlassen hatte.

Daniel Hager, Matyas Csapo, Robert Lenz, Dominik Mach (v.l.n.r.)

„Robert war in dieser Zeit stets topmotiviert und engagiert. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“, so die UBL-Vereinsleitung. Um das Ziel, den Klassenerhalt, zu schaffen wird sich die SU Vortuna Bad Leonfelden in der Winterpause wieder auf die Suche nach Verstärkung für das Trainerteam machen und im Frühjahr 2024 wieder voll angreifen.

Fotocredit: SU Bad Leonfelden

