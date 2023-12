Neuer Trainer, neuer Offensivspieler – Bad Leonfeldens Coach Hubert Zauner im Interview

Details Dienstag, 19. Dezember 2023 14:51

Trainer Hubert Zauner ist zurück in der LT1 OÖ-Liga! Nach seiner erfolgreichen Zeit beim SV Grün-Weiß Micheldorf und einem kurzen Intermezzo bei den Jungen Wikingern Ried aus der Regionalliga trat der 33-Jährige Inhaber der UEFA-A-Lizenz nun die Nachfolge von Robert Lenz bei der SU Vortuna Bad Leonfelden an. Im Interview mit Ligaportal.at spricht er unter anderem über Ziele, das erste Kennenlernen und die Wintervorbereitung. Zudem verkündet er den ersten Transfer.

Ligaportal: Warum haben Sie sich für den Trainerjob in Bad Leonfelden entschieden? Was hat den Ausschlag gegeben?

Zauner: „Der Verein hat sich gut präsentiert. Sie haben einen guten Funktionärsstamm und mein Eindruck ist, dass da viel Kompetenz vorhanden ist. Die Mannschaft hat Qualität und ich sehe viel Potential.“

Ligaportal: Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrer neuen Truppe im Frühjahr?

Zauner: „Der Auftrag des Vereins ist, dass wir die Liga halten. Das schaut nicht so schlecht aus. Man darf sich aber nicht zu sicher sein – vor allem wenn man unser Startprogramm betrachtet. Es kann schnell gehen. Ich persönlich habe kein Problem damit, wenn es noch den einen oder anderen Platz nach oben geht, um in die Top-6 vorzustoßen.“

Ligaportal: Gibt es schon Wintertransfers?

Zauner: „Klaus Kapl kommt von Grieskirchen zu uns. Es ist wichtig, dass wir in der Offensive variabler werden. Das ist ein Spieler, der auch mit dem Rücken zum Tor performen kann. Zudem ist er aus Rainbach, was nicht so weit weg von Bad Leonfelden ist. Klaus wohnt in Linz – von daher passt es aus geographischer Sicht.“

Ligaportal: Wird es noch weitere Transfers geben? Haben Sie als Trainer Wünsche, was gewisse Positionen betrifft?

Zauner: „Geplant ist nichts. Ich bin zufrieden mit dem vorhandenen Kader.“

Ligaportal: Haben Sie Ihre neue Mannschaft bereits kennengelernt?

Zauner: „Ja, gestern gab es eine Vorstellung. Da konnte ich mich schon mit den Spielern austauschen. Das war einmal wichtig. Jetzt machen wir einmal eine Weihnachtspause.“

Ligaportal: Wie sieht der Winterfahrplan konkret aus? Wird es ein Trainingslager geben?

Zauner: „Die Pause dauert bis 10. Jänner. Da ist dann der offizielle Trainingsstart. Trainingslager wird es keines geben, da wir immer, wenn wir in der Vorbereitung den Kunstrasen brauchen, in Schenkenfelden trainieren können. Daher ist es nicht notwendig wegzufahren. Es ist aber ein Teambuilding-Wochenende geplant.“

Fotocredit: SU Bad Leonfelden

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.