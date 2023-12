Nach Vizeherbstmeistertitel: Union Dietach bleibt bescheiden

Details Mittwoch, 20. Dezember 2023 14:48

Mit den zweitmeisten Siegen nach dem Tabellenführer der LT1 OÖ-Liga ASKÖ Oedt absolvierte die Union PROCON Dietach eine beneidenswerte Hinserie. Nach dem Aufstieg, Platz drei in der Vorsaison und eingangs erwähnten Erfolg ist klar: Man spielt mittlerweile im Konzert der Großen in Oberösterreichs höchster Liga mit. Im Winter könnte es womöglich die eine oder andere Kaderveränderung geben.

Plattform für junge, hungrige Talente

„Vielleicht kommen zwei junge Spieler zum Kader dazu. Wir sind in Verhandlungen und hoffen, dass mindestens ein Akteur zu uns stößt“, informiert Trainer Daniel Ruttensteiner. Bei beiden Transferzielen handelt es sich um aufstrebende Talente aus unteren Ligen. „Wir wollen die Mannschaft grundsätzlich verjüngen und für Talente aus der Region Steyr die bestmögliche Plattform sein, um sich weiterzuentwickeln. Für mich als Trainer ist das hochinteressant“, fügt der Coach an.

Union Dietach sieht sich nicht in der Favoritenrolle

Nur einen Zähler hinter Herbstmeister ASKÖ Oedt überwintert man auf dem hervorragenden zweiten Platz im Zwischenklassement. Mit drei Siegen am Stück im Herbstfinish hatte man den Druck auf den amtierenden Meister noch einmal entscheidend erhöht. Trotzdem bleibt man in Dietach bescheiden. „Oedt hat eine bessere Ausgangsposition. Zudem sind auch Vereine wie Ostermiething, Bad Schallerbach oder Weißkirchen in Sachen Kaderbreite besser aufgestellt. Wir wollen jungen Akteuren Spielpraxis geben und so viele Punkte wie möglich holen. Natürlich wollen wir unter den ersten fünf Mannschaften bleiben und so lange wie möglich Platz zwei verteidigen. Wenn Oedt einen Ausrutscher hat, nehmen wir das an. Es ist aber nicht das primäre Ziel“, betont Ruttensteiner, dessen Fokus insbesondere auf der Weiterentwicklung der Truppe liegt. Zudem will man wie schon in den vergangenen eineinhalb Jahren in der OÖ-Liga mit einem attraktiven, temporeichen Fußball begeistern.

Trainingsstart am 17. Jänner

Nach dem letzten Spieltag der Hinserie schwitzte man in Dietach weiter. Bis 7. Dezember führte man das Mannschaftstraining fort. Aktuell legt man eine Pause ein, ehe am 17. Jänner der offizielle Trainingsstart ist. Aufgrund des heimischen Kunstrasens wird es kein Trainingslager geben. Was aber geplant ist: Ein Teambuilding-Wochenende in Salzburg, an welchem man gegen den SAK 1914 aus der Salzburger Liga testet und ein Eishockey-Match besuchen will.

Fotocredit: Harald Dostal / www.sport-bilder.at

