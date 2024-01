Transfer-Update UFC Ostermiething: Zwei Neuerwerbungen, drei Abgänge

Details Dienstag, 02. Januar 2024 14:54

Der UFC Stampfl-Bau Ostermiething war DAS Überraschungsteam der Hinrunde in der LT1 OÖ-Liga. Trainer Christoph Mühllechner, seit Sommer im Amt, formte aus einer Truppe, die in der Vergangenheit immer wieder gegen den Abstieg kämpfen musste, eine absolute Top-Mannschaft der höchsten Spielklasse des Bundeslandes. Dank hoher technischer Qualität, einem enormen Tempo im Umschaltspiel und beeindruckender offensiver Durchschlagskraft schloss man den Herbst auf einem starken dritten Zwischenrang ab. Im Wintertransferfenster wurde der Kader auf gewissen Positionen einer Veränderung unterzogen. Ligaportal.at verschafft einen Überblick.

Ostermiething-Trainer Christoph Mühllechner

Top-Neuzugänge

Innenverteidiger Julian Vincetic wechselt vom FC Puch aus der Salzburger Liga nach Ostermiething. Der 26-Jährige ist in der OÖ-Liga kein Unbekannter. In der Saison 2022/23 stellte er seine Klasse bereits für die SPG Friedburg/Pöndorf unter Beweis. „Er hat eine hohe Qualität im Zweikampf und für sein Alter viel Erfahrung auf diesem Niveau. Zudem ist er ein Mentalitätsspieler, der in jedem Training 100% gibt“, schwärmt Trainer Mühllechner, der mit Stefan Federer (vom SV Wals-Grünau aus der Regionalliga Salzburg) einen weiteren hochkarätigen Neuzugang begrüßen darf. Der 33-Jährige ist im zentralen defensiven Mittelfeld beheimatet und besitzt zweifelsohne das Potential, in der OÖ-Liga zum Unterschiedsspieler zu avancieren. „Über seine fußballerischen Fähigkeiten muss man nicht diskutieren. Er war in Salzburg in den letzten zehn Jahren einer der drei bis vier besten Fußballer“, betont Mühllechner. Durch jene beiden Neuzugänge wurde die Kaderqualität Ostermiethings zweifelsfrei angehoben. „Wir sind in der Spitze und Breite nun besser aufgestellt. Im Herbst haben wir gemerkt, dass es uns an Kaderbreite etwas gemangelt hat“, weiß der Coach.

Drei Abgänge

Marco Oberst, Alexander Zenz und Krisztian Kuti stehen dem Tabellendritten indes im Frühjahr nicht mehr zur Verfügung. Oberst musste bereits während der Hinserie seine Karriere aus gesundheitlichen Gründen beenden. „Dieser Umstand ist sehr bitter und schmerzt enorm“, sagt Mühllechner. Zenz und Kuti verließen den Verein in diesem Transferfenster. „Alexander hat aus persönlichen Gründen um einen Transfer gebeten. Dem sind wir nachgekommen. Krisztian hat wenig gespielt. Daher ist es zur Trennung gekommen“, ergänzt der Trainer. Nach beschriebenen personellen Veränderungen umfasst der Kader des UFC Ostermiething 18 Feldspieler. Mit diesem will man ins Frühjahr gehen. „Das sollte reichen. Wenn nichts mehr passiert, werden wir auch nichts mehr machen“, fügt Mühllechner an.

Fotocredit: Harald Dostal / www.sport-bilder.at