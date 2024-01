„Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen!“ – Edelweiss-Trainer Stefan Kuranda im Interview

Details Mittwoch, 03. Januar 2024 12:26

Zweifelsohne blieb die Union Edelweiss im Herbst der LT1 OÖ-Liga hinter den Erwartungen zurück. Eine Mannschaft, die über eine hohe fußballerische Qualität verfügt, schaffte es einfach zu selten, die PS auf die Straße zu bringen. Ligaportal.at betrieb mit Coach Stefan Kuranda, der seit Sommer im Amt ist, Ursachenforschung.

Ligaportal: Mit 21 Punkten habt ihr den Herbst auf Platz sieben abgeschlossen. Welches Zwischenfazit ziehen Sie?

Kuranda: „Wir haben uns vor der Saison eigentlich mehr erwartet. 25 Punkte und Platz vier bis fünf haben wir schon anvisiert. Der Herbst war durchwachsen mit sechs Siegen, sechs Niederlagen und drei Remis. Es gab während der Hinserie schwierige Phasen mit Verletzungspech, Disziplinlosigkeiten und Suspendierung. Das war keine einfache Situation. Wir sind schlussendlich aber mit einem blauen Auge davongekommen. Nach einer längeren Serie an sieglosen Spielen haben wir noch sechs Punkte aus den letzten drei Partien geholt.“

Ligaportal: Welchen Tabellenplatz strebt ihr am Ende der Saison an?

Kuranda: „Wenn wir in den Top-6 landen, kann man im Großen und Ganzen zufrieden sein. Im Sommer muss man sich dann, was den Kader betrifft, vielleicht neu aufstellen. Ich habe die Mannschaft fixfertig übernommen. Die Kaderplanung war damals schon abgeschlossen und ich hatte keinen Einfluss mehr. Ich denke, dass Veränderungen auf gewissen Positionen gut wären. Im Frühjahr muss man die Spieler beobachten, ob sie auch für die nächste Saison infrage kommen.“

Ligaportal: Wird es bereits im Wintertransferfenster personelle Veränderungen geben?

Kuranda: „Es ist noch nichts fix. Wir haben aber etwas vor und sind in Gesprächen mit gewissen Spielern. Robert Pervan, der während der Hinrunde suspendiert war, verlässt uns. Da wurde der Vertrag einvernehmlich aufgelöst. Fabio Weissenberger fällt mit einem Kreuzbandriss aus. Wir wollen im Winter einen oder zwei Spieler verpflichten, damit wir breiter aufgestellt sind.“

Ligaportal: Welche Schwerpunkte wollen Sie in der Wintervorbereitung setzen, damit im Frühjahr die Zielsetzungen erreicht werden können?

Kuranda: „Wir haben im Herbst zu viele Gegentore bekommen. Da müssen wir den Hebel ansetzen. In der Offensive sind wir immer für Treffer gut. Wir können aber nicht immer vier Tore schießen, um einen Sieg zu holen. Wir müssen daher in der Defensive stabiler werden. Darauf liegt in der Vorbereitung sicherlich ein Hauptaugenmerk.“

Fotocredit: Harald Dostal / www.sport-bilder.at