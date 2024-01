Top-Spieler der Hinrunde II: Stefan Spielbichler von der SPG Weißkirchen/Allhaming im Wordrap

Details Donnerstag, 04. Januar 2024 12:07

Es ist ein sportlicher Aufstieg, der schlichtweg beeindruckt: Im vergangenen Sommer war Stefan Spielbichler von der Union Pucking aus der 1. Klasse Mitte zur SPG Weißkirchen/Allhaming in die LT1 OÖ-Liga gewechselt. Neben namhaften Ex-Profis wie Florian Templ, Valentin Grubeck oder Wolfgang Klapf fand der 26-jährige Angreifer umgehend seinen Platz in der Mannschaft und hob das Offensivspiel der Zebras auf ein neues Level – antrittsschnell, abschlussstark, unbekümmert. Im Herbst gelangen ihm elf Tore. Lediglich drei Akteure in der höchsten Spielklasse des Bundeslandes trafen noch öfter. Ligaportal.at bat Spielbichler zum Wordrap.

SPG Weißkirchen/Allhaming: geile Mannschaft, Top-Verein

Trainer Alfred Olzinger: die Ruhe selbst, Top-Trainer

Union Pucking: mein Herzensverein

Sprung von der 1. Klasse in die OÖ-Liga: massiver Sprung, der mir zum Glück gut gelungen ist

Meister OÖ-Liga 23/24: ASKÖ Oedt

Torschützenkönig OÖ-Liga 23/24: Nenad Vidackovic/Florian Templ

Mein bester Gegenspieler war: Denis Berisha

Vorbild: mein Vater

Im Training spiele ich ungern gegen: Templ, Grubeck, Klapf, Schreiner, Kerschbaumer… spiele generell lieber mit meinen Kollegen als gegen sie

Stärke: Abschluss und Schnelligkeit

Schwäche: rechter Fuß

Ich würde gerne einen Tag tauschen mit: Rafael Nadal

Lieblingsserie: Prison Break

Lieblingsfilm: American Sniper

Sportarten außer Fußball: Tennis, Skifahren

Dieses Buch habe ich zuletzt gelesen: Ich bin Zlatan

Lieblingsgetränk: Eistee/Bier

CL-Sieger 23/24: Manchester City

Europameister 2024: Portugal

Meister 23/24 in England/Deutschland/Italien/Spanien: Arsenal/Leverkusen/Inter Mailand/Real Madrid

Darts-WM: Ich muss in den Ally Pally!

Ligaportal.at: ein Muss für jeden Fußballfan

Fotocredit: Klaus Haslinger