Ester Wintertransfer fix: SU St. Martin/M. holt routinierten Defensivspieler

Details Dienstag, 09. Januar 2024 09:20

Auffällig ruhig war die bisherige Wintertransferperiode aus Sicht der SU Strasser Steine St. Martin/M. verlaufen. Nun schlug der Tabellensechste der LT1 OÖ-Liga das erste Mal auf dem Spielermarkt zu. Ein Defensivspezialist, der jahrelang beim UFC St. Peter/Au in Niederösterreich aktiv war, verstärkt fortan die Reihen der Mühlviertler.

Christian Aigner heißt der erste Winterneuzugang der SU St. Martin/M. Der 31-jährige Linksfuß spielte von 2012 bis 2023 für den UFC St. Peter/Au, mit welchem er zuletzt als Meister der 2. Landesliga in die höchste Spielklasse Niederösterreichs aufstieg. Ausgebildet wurde Aigner in der AKA St. Pölten, ehe ein Engagement beim SKU Amstetten folgte. Nun also seine erste Station in der OÖ-Liga. „Herzlich willkommen und viel Erfolg bei uns in St. Martin!“, verkündete der Tabellensechste heute. Den ersten Pflichtspieleinsatz für seinen neuen Verein will Aigner Anfang März verbuchen, wenn die SU St. Martin/M. zum Frühjahrsauftakt die Reise zum Dreizehnten des Rankings aus St. Valentin antreten muss.

