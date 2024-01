Geballte Bundesliga-Erfahrung leitet Linzer Hallenturnier

Details Dienstag, 09. Januar 2024 22:16

Am 14. 01.2024 findet das jährliche Schiedsrichterhallenturnier des OÖ Fußballverbandes in der Harbachschule in Urfahr statt. 7 Oberösterreichische und eine Bayrische Schiedsrichtergruppe kämpfen an diesem Tag um den heißbegehrten Hallenmaster 2024.





In diesem Jahr kommt es auch in der Spielleitung zu einem Höhepunkt. Manfred, Manuel und Clemens Schüttengruber leiten mit einer geballten Kraft von nicht weniger als 813 Bundesliga- und 117 Internationalen Einsätzen die Spiele dieses um 10:30 beginnenden Turniers. Die „Schiedsrichter-Familie“ aus Linz leitet nicht zum ersten Mal ein Spiel zusammen. Beim Abschiedsspiel von Manfred Schüttengruber, waren Manuel und Clemens an den Linien vertreten.

„Es ist immer eine besondere Herausforderung Spiele von Schiedsrichtern untereinander zu leiten, die sind dann meinstens noch uneinsichtiger wie Fußballer“, lacht Manuel Schüttengruber, der ja bekanntlich im Dezember 2023 seine Laufbahn als Internationaler Schiedsrichter beendet hat. Manfred Schüttengruber packt seine Schiedsrichterausrüstung nach 20 Jahren Pause für dieses Turnier wieder aus. „Einmal Schiedsrichter, immer Schiedsrichter. Das verlernt man einfach nicht“ so Manfred Schüttengruber.

„Es wird bestimmt eine Herausforderung, da mein eigentlicher Job ja die Assistententätigkeit ist, aber als Schiedsrichter der Regionalliga stellt dies bestimmt kein Problem dar“ so Clemens Schüttengruber.

Der 4. Schüttengruber im Bunde, Lukas, wird an diesem Turnier nicht als Schiedsrichter teilnehmen, sondern für die Schiedsrichtergruppe Linz als Spieler aufs Parkett laufen.

Fotocredit: LPSV Kärnten Futsal

