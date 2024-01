Top-Transfer! Union Mondsee holt Ex-Profi Kevin Brandstätter

Details Freitag, 12. Januar 2024 09:25

Die Union Raiffeisen Mondsee bastelt weiter an einem schlagkräftigen Kader für die Rückserie in der LT1 OÖ-Liga. Nachdem mit Thomas Plasser bereits ein neuer Coach installiert worden war, tütete der Verein auch schon mehrere Wintertransfers ein. Der bislang letzte ist jener von Kevin Brandstätter, der im Herbst für den Ligakonkurrenten SV sedda Bad Schallerbach aktiv war und bereits mehrere namhafte Stationen hinter sich hat.

Neuzugang Kevin Brandstätter mit Mondsees sportlichem Leiter Johann Loibichler

Wunschtransfer

„Als klar war, dass sich Kevin verändern will und er eine neue Herausforderung sucht, haben wir uns sehr um ihn bemüht. Das war schon ein Wunschtransfer von mir“, informiert Mondsees Neo-Coach Plasser. Brandstätter fühlt sich im zentralen defensiven Mittelfeld am wohlsten und verfügt aufgrund einer Top-Ausbildung in der AKA Linz über eine hohe technische Qualität. Zudem wird er eine Menge Erfahrung – unter anderem im Profibereich – mit nach Mondsee bringen. In einer vergleichsweisen jungen Mannschaft besitzt der 28-Jährige zweifelsohne das Potential, nun eine absolute Führungsrolle zu bekleiden. Der Linksfuß punktet außerdem mit seiner Stärke bei Standards. „Wir freuen uns, dass wir es geschafft haben, Kevin zu überzeugen, dass er nach Mondsee kommt. Das Transferprogramm ist somit abgeschlossen“, ergänzt Plasser.

Tolle Vita

Nach Brandstätters Zeit in der AKA Linz folgten die Profistationen SV Ried und FC Blau-Weiß Linz, für den er 23 Mal in der 2. Liga auflief, ehe er in die OÖ-Liga wechselte. Nach nur einem Jahr bei der ASKÖ Oedt wagte er noch einmal den Sprung nach oben und avancierte zu einem wichtigen Spieler beim SK Vorwärts Steyr, für welchen er drei Jahre lang regelmäßig Einsätze in der 2. Liga verbuchte. Danach folgten zwei weitere Stationen in der OÖ-Liga: SV Grün-Weiß Micheldorf und SV sedda Bad Schallerbach. Für letztgenannten Verein war er seit vergangenem Sommer aktiv gewesen.

Brandstätter ist nach Lukas und Noel Huber (beide vom USC Faistenau) und Maximilian Pössl (vom SV Wals-Grünau) der vierte Winterneuzugang des Tabellenzehnten. Die ersten Einsatzminuten im Ligabetrieb will er für seinen neuen Verein Anfang März sammeln, wenn man auf eigener Anlage den Dritten des Zwischenklassements aus Ostermiething empfängt.

Fotocredit: Mirja Oppermann/Union Mondsee