„Ein einstelliger Tabellenplatz wäre am Ende super!“ – Jürgen Prandstätter, Trainer der DSG Union Perg, im Interview

Details Freitag, 12. Januar 2024 14:24

Mit sechs siegen und 19 Punkten aus 15 Herbstpartien überwintert die DSG Union HABAU Perg auf Tabellenplatz elf der LT1 OÖ-Liga. In der Wintertransferperiode veränderte sich der Kader der Mühlviertler nur minimal. Ein neuer Akteur stößt zur Truppe, Abgänge gibt es keine bei der Mannschaft, die Anfang März mit einem Derby gegen die besser klassierte SU Bad Leonfelden in die Rückserie startet und in diesem Nachbarschaftsduell den direkten Kontrahenten im Ranking überflügeln will. Ligaportal.at sprach mit Trainer Jürgen Prandstätter.

Perg-Coach Jürgen Prandstätter (m.)

Ligaportal: Was hat sich im Wintertransferfenster bei euch getan?

Prandstätter: „Es gibt einen Zugang. Timo Freistätter kommt aus der Akademie Linz zu uns. Das ist ein sehr junger Spieler für die Offensive, dem wir die Möglichkeit geben wollen, auf Spielzeit zu kommen und sich zu entwickeln. Ansonsten bleibt Stand heute der Kader unverändert. Es sind grundsätzlich keine Veränderungen mehr geplant, weil wir keinen Bedarf sehen.“

Ligaportal: Was hat die Analyse der Hinrunde ergeben? Wo wollt ihr euch konkret verbessern?

Prandstätter: „Wir wollen uns in allen Bereichen verbessern. Das ist das Ziel. Was die Defensive betrifft, liegt der Fokus darauf, dass wir die Gegentore minimieren und die Stabilität der Abwehr erhöhen. Auch im Spielaufbau wollen wir uns verbessern. Das sind wesentliche Themen und Schwerpunkte der Vorbereitung.“

Ligaportal: Welches tabellarische Ziel verfolgt ihr im Frühjahr? Welchen Rang strebt ihr an?

Prandstätter: „Im Wesentlichen hat sich das Saisonziel nicht verändert. Es wäre super, wenn wir einen einstelligen Tabellenplatz erreichen.“

Ligaportal: Seid ihr schon in die Vorbereitung gestartet? Wird es ein Trainingslager geben?

Prandstätter: „Wir haben Anfang dieser Woche gestartet. Drei Einheiten haben wir schon hinter uns. Heute steht die vierte Einheit auf dem Programm. Morgen haben wir das erste Testspiel gegen den Landesligisten Admira Linz. Am kommenden Dienstag geht es dann gegen die SPG Katsdorf. Es folgen dann noch Vorwärts Steyr, Ardagger und St. Ulrich als Testspielgegner. Vom 15. bis 18. Februar geht es nach Schielleiten auf Trainingslager. Dort holen wir uns dann hoffentlich den Feinschliff für die Rückrunde 14 Tage vor dem Start.“

Fotocredit: DSG Union Perg