Jung, talentiert, hungrig – Union Dietach präsentiert die ersten beiden Wintertransfers

Details Dienstag, 16. Januar 2024 15:22

Lange Zeit war die Wintertransferphase aus Sicht der Union PROCON Dietach, Vizeherbstmeister der LT1 OÖ-Liga, ruhig verlaufen. Nun machte man Nägel mit Köpfen und gab die ersten beiden Neuzugänge bekannt. Dabei ist ein klares Muster zu erkennen. Ligaportal.at stellt die Neuankömmlinge vor.

Außenbahnspieler vom Ligakonkurrenten

Dass die Union Dietach in Sachen Transferaktivitäten den Fokus verstärkt auf talentierte, junge Spieler aus der Umgebung richtet, ist bekannt. In jenes Schema passt der technisch versierte und mit einem hohen Grundspeed ausgestattete David Kühhas absolut. Der 20-Jährige kommt vom Ligakonkurrenten SV Grün-Weiß Micheldorf, für welchen er seit Sommer 2022 aktiv gewesen war. Davor sammelte er bereits im Trikot der Union St. Florian erste Erfahrungen in der höchsten Spielklasse des Bundeslandes. Kühhas, der in der AKA Linz eine hervorragende Ausbildung genoss, fühlt sich auf der rechten Seite am wohlsten und kann dort sowohl die defensivere als auch die offensivere Position bekleiden.

17-jähriges Offensivtalent kommt per Leihe

Luca Botas ist der zweite Wintertransfer der Dietacher. Der Rumäne war 2017 in die Linzer Akademie gewechselt, ehe es im Sommer 2023 leihweise zur ASKÖ Oedt ging. Bei den Traunern war er zuletzt in der U18-Leistungsliga aktiv. Nun folgt der nächste leihweise Wechsel des Stürmers zu einem OÖ-Ligisten. Wie Kühhas wird der 17-Jährige beim Trainingsauftakt am morgigen Mittwoch das erste Mal Bekanntschaft mit dem kompletten Kader machen. In der Halle streifte sich Botas aber bereits das Dietacher Trikot über, als der Tabellenzweite der OÖ-Liga den dritten Rang bei den Steyrer Hallenmeisterschaften erreichte. Den Turniersieg am ersten Wochenende des neuen Jahres holte der Regionalligist SK Vorwärts Steyr.