Königstransfer – ASKÖ Oedt holt Brasilianer mit Bundesliga-Erfahrung

Details Mittwoch, 17. Januar 2024 09:25

Mit Markus Wallner (zur SPG Friedburg/Pöndorf) und Chinonso Eziekwe verließen in diesem Winter bereits zwei namhafte Akteure die ASKÖ Oedt. Nun schlug der Herbstmeister der LT1 OÖ-Liga das erste Mal selbst auf dem Transfermarkt zu und landete einen echten Coup. Vom VfB Hohenems aus der Regionalliga West kommt ein brasilianischer Stürmer, der zweifelsohne das Potential besitzt, das Offensivspiel des Tabellenführers noch einmal auf ein neues Level zu heben und zum absoluten Unterschiedsspieler in Oberösterreichs höchster Klasse zu avancieren.

20 Regionalliga-Tore im Herbst

Der neue Stürmer der ASKÖ Oedt trägt den klingenden Namen Valdir Henrique Barbosa da Silva. Der 25-Jährige hatte einen entscheidenden Anteil daran, dass der VfB Hohenems den Herbstdurchgang der Regionalliga West auf Platz zwei abschloss – mit satten 20 Toren in einer Halbsaison (darunter ein Hattrick und fünf Doppelpacks). Insgesamt kommt er auf 35 Treffer während seiner eineinhalb Jahre in Hohenems. Vor seinem Engagement in Vorarlberg war Valdir für den KSV 1919 und die SV Ried aktiv gewesen. Im Trikot der Oberösterreicher kam er in der Saison 2021/22 auf fünf Bundesliga-Einsätze. Nun also der Wechsel nach Oedt, wo er mit Nenad Vidackovic ein Offensivduo mit brutaler Qualität bilden kann. Vidackovic war mit zwölf Treffern der zweitbeste Torschütze der OÖ-Liga im Herbst.

„Wir werden versuchen, ihn bestmöglich zu integrieren“

Valdir gilt als technisch versierter, flinker, torgefährlicher Mittelstürmer. „Er hat in der Regionalliga vor allem beim VfB Hohenems bewiesen, dass er auf seiner Position zu den Besten gehört. Wir werden versuchen, ihn bei uns im Verein bestmöglich zu integrieren, damit er seine Stärken schnellstmöglich in unser Spiel einbringt und somit der Mannschaft helfen kann, Spiele zu gewinnen“, betont Oedts sportlicher Leiter Gerald Baumgartner. Sein erstes Pflichtspiel für den Herbstmeister wird Valdir voraussichtlich Anfang März bestreiten, wenn man zum Frühjahrsauftakt auf eigener Anlage den SV Grün-Weiß Micheldorf empfängt und dabei die Tabellenführung selbstredend verteidigen will. In Sachen Transfers könnte bei der ASKÖ Oedt in den kommenden Tagen noch etwas passieren. „Wir schauen uns immer um. Diese Woche ist noch ein Testspieler bei uns“, ergänzt Baumgartner.