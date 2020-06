Titel und Tore – Mario Petter im Wordrap

Details Sonntag, 14. Juni 2020 17:25

Eine Rückkehr mit Charme: Nachdem Stürmer Mario Petter mit Vereinen wie dem SV Bad Goisern, dem ATSV Stadl-Paura, der Union Vöcklamarkt oder dem SK Vorwärts Steyr beachtliche Erfolge in mannschaftlicher und individueller Hinsicht feierte, wechselt er nun zu dem Verein, bei dem er seine ersten Schritte in der Oberösterreich-Liga gesetzt hatte. Beim SV Zebau Bad Ischl wird er wieder mit Trainer Franz Scherpink zusammenarbeiten, mit dem er bereits in Bad Goisern für Furore sorgte. Ligaportal.at spielte mit dem treffsicheren Angreifer einen Doppelpass in verbaler Hinsicht.

SV Bad Ischl: Bester Verein im Salzkammergut

Trainer Franz Scherpink: Habe ich viel zu verdanken.

UVB Vöcklamarkt: Gut geführter Verein, wünsche ihnen alles Gute!

Unterschied zwischen Regionalliga und OÖ-Liga: Kann ich noch nicht sagen.

2. Liga mit SK Vorwärts Steyr: Schöne Zeit, aber mit meiner Arbeit nur schwer möglich.

Goldener Schuh: Freut mich sehr, ihn zweimal gewonnen zu haben.

Meine Zeit in Bad Goisern: War eine erfolgreiche Zeit.

Mein erstes Training beim SV Bad Ischl: War schön, wieder mit Freunden und alten Bekannten zu kicken.

Mannschaftstraining unter Auflagen: Besser als keines

Daher verabschiedete ich mich 2010 aus Bad Ischl: War noch zu jung, um in der OÖ-Liga Stammspieler zu sein.

Heimtraining in den vergangenen Monaten: Laufen und Krafteinheiten

Fußballprofi: Für mich kein Thema mehr

Diese Serie schaue ich aktuell: Haus des Geldes

Geisterspiele in der Bundesliga: Geht leider derzeit nicht anders.

Lieblings-App: Instagram

Sportarten neben Fußball: Golf, Mountainbiken, Bergwandern

Vorbild: Robert Lewandowski

Lieblingsfilm: Schweinsteiger – Von Anfang bis Legende

Mein bester Gegenspieler war: Scott Brown (Celtic Glasgow)

Das muss ein guter Stürmer können: Tore schießen und vorbereiten

Ligaportal: Super Plattform, ein Muss für jeden Fußballer

