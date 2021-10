OÖ-Liga 21/22: Analyse – Das war Runde 11

Details Montag, 18. Oktober 2021 12:22

Der elfte Matchtag der Oberösterreich-Liga ist Geschichte. Er wurde am vergangenen Wochenende ausgetragen. Weil die SPG Pregarten zurück aus der Corona-Pause ist (1:1 gegen die Union Edelweiss), konnten alle Spiele planmäßig über die Bühne gehen. Ligaportal.at wirft noch einmal einen Blick zurück.

ASKÖ Oedt stolpert über den SV Grieskirchen, bleibt aber Tabellenführer

Die Steilvorlage, welche der Spitzenreiter aus Oedt mit dem überraschenden 1:1 gegen die Furthner-Truppe lieferte, konnte der schärfste Verfolger aus St. Valentin nicht vollenden. Der Zweite des Klassements ging in einer denkwürdigen Partie auf eigener Anlage mit 0:5 gegen die SPG Wallern/St. Marienkirchen unter. Die SPG Weißkirchen/Allhaming ist somit das einzige Team aus den Top-3, das sein Match erfolgreich gestalten konnte. Die Olzinger-Elf wies die SPG Friedburg/Pöndorf mit 3:1 in die Schranken und stellte mit dem fünften Sieg in den vergangenen sechs Matches den Kontakt zur Tabellenspitze her.

Top-Teams der Vorsaison lassen die Muskeln spielen

Langsam, aber sicher nähern sich die SU St. Martin/M. und die SPG Wallern/St. Marienkirchen dem absoluten Top-Level, welches sie in der Vorsaison mit beneidenswerter Regelmäßigkeit erreichten. Die Mühlviertler holten gegen den SV Bad Schallerbach (4:2) den bereits fünften vollen Erfolg am Stück und preschten auf Rang vier vor. Die Trattnachtaler zeigten unterdessen beim Kantersieg gegen den einstigen Spitzenreiter aus St. Valentin die wohl beste Saisonleistung. Seit nunmehr sieben Spielen ist man ungeschlagen.

Im Tabellenkeller rückt alles enger zusammen

Als absolute Gewinner des untersten Drittels dürfen die Union St. Florian und der SV Bad Ischl bezeichnet werden. Sowohl die Sängerknaben (2:1 gegen den SV Grün-Weiß Micheldorf) als auch das Team aus dem Salzkammergut (1:0 gegen die DSG Union Perg) holten wahre Big Points gegen Mannschaften, die sich in ähnlichen Gefilden des Rankings aufhalten. Die Scherpink-Elf schaffte es somit, die rote Laterne abzugeben. Neuer Tabellenletzter ist der SV Grün-Weiß Micheldorf. Die empfindliche Pleite gegen die Union St. Florian war bereits die dritte Niederlage en suite. Nicht unterwähnt bleiben darf, dass der SV Grieskirchen mit erwähntem 1:1 gegen den Leader aus Oedt für einen Achtungserfolg sorgte. Der Vorsprung der in den vergangenen Wochen stark formverbesserten Truppe auf das absolute Tabellenende beträgt nun drei Zähler.

Schon am morgigen Dienstag rollt das Leder wieder in der Oberösterreich-Liga, wenn die SPG Pregarten das erste ihrer zwei Nachholspiele bestreitet. Um 19.30 Uhr empfängt man auf eigener Anlage die SPG Friedburg/Pöndorf.

Fotocredit: Klaus Haslinger

