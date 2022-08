OÖ-Liga 22/23: Analyse – Das war Spieltag 1

Details Montag, 08. August 2022 14:27

Die 1. Runde der Oberösterreich-Liga ist Geschichte. Sie ging am Wochenende über die Bühne und brachte spektakuläre Matches, erste wichtige Erkenntnisse und die eine oder andere Überraschung mit sich. Ligaportal.at wirft in der Spieltagsanalyse noch einmal einen Blick zurück.

Union Edelweiss erster Tabellenführer der Saison 2022/23

Turbulente Tage liegen hinter der Union Edelweiss. Nachdem sich am vergangenen Montag die Wege des Vereins und Trainer Harald Kondert überraschend getrennt hatten, starteten die Linzer unter Manfred Rothbauer und gleich sechs Neuzugängen in der Startelf in die Spielzeit 22/23 – und das auf eindrucksvolle Art und Weise. Den Liganeuling aus Stadl-Paura schoss man auf eigener Anlage mit 5:0 ab. Überragender Mann auf dem Platz war Kenan Ramic mit vier Volltreffern. Somit darf sich die Union Edelweiss als erster Spitzenreiter der noch jungen Saison bezeichnen.

Zwei Liganeulinge sofort auf Betriebstemperatur

Ebenfalls einen perfekten Start in die neue Spielzeit legten der FC Wels und die Union Dietach hin. Das wahre Leistungspotential der beiden Neulinge war in den vergangenen Tagen schwer einzuschätzen gewesen. Das Wochenende brachte dahingehend nun erste Erkenntnisse mit sich. Während der amtierende Meister der Landesliga Ost insbesondere dank einer extrem gut harmonierenden Offensive rund um Yusuf Efendioglu und Denis Berisha der formstarken Union Mondsee beim 4:2 kurzerhand den Stecker zog, wies der FC Wels den Titelträger der Landesliga West aus Ostermiething mit 3:0 in die Schranken. Elvir Hadzic hatte die Messestädter mit den ersten beiden Toren auf die Siegerstraße gebracht.

Titelanwärter werden Favoritenrolle gerecht

Auch in dieser Saison gehören die Teams aus Oedt und Wallern wieder zum engsten Favoritenkreis in Sachen Meistertitel. Beide gaben sich zum Start keine Blöße und fuhren Favoritensiege ein. Die Zaunerboys behielten auf eigenem Kunstrasen dank eines Last-Minute-Treffers von Mario Mitter gegen den ASK St. Valentin mit 1:0 die Oberhand. Die ASKÖ Oedt entführte unterdessen ganz wichtige drei Punkte aus Friedburg (2:1). Für die erste ganz große Überraschung der Saison sorgte der SV Bad Ischl, der beim Debüt von Neo-Coach Josef Bögl dafür sorgte, dass der Meister der Vorsaison aus Weißkirchen umgehend auf den Boden der Tatsachen knallte. Nach einer Vorbereitung, die alles andere als zufriedenstellend verlaufen war, zogen die Zebras im Salzkammergut mit 0:2 den Kürzeren. Runde 1 eröffnet hatten die DSG Union Perg und die SPG Pregarten bereits am Donnerstag. Die Perger setzten sich im Derby mit 2:1 durch und revanchierten sich somit für das Cup-Aus gegen die Pregartner vor rund zwei Wochen. Nur eine Punkteteilung gab es beim Saisonauftakt: Die Partie zwischen der SU St. Martin/M. und dem SV Grün-Weiß Micheldorf brachte vor einer beeindruckenden Kulisse, fast 600 Zuschauer mitumfassend, keinen Sieger hervor (1:1).

Fotocredit: Helmut Dietmaier