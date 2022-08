Prominenter Sportkoordinator! SPG Friedburg/Pöndorf engagiert Ex-Profi

Details Dienstag, 23. August 2022 15:57

Der Saisonstart der SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf in der Oberösterreich-Liga verlief bescheiden. Schnellstmöglich will der Verein aber wieder voll angreifen. Ein wichtiges Puzzleteil in dieser Hinsicht stellt die Verpflichtung eines namhaften Funktionärs dar.

„Franz Aigner wird ab dem 01.01.2023 die Funktion des Sportkoordinators beim SV Lugstein Cabs Friedburg 1960 übernehmen. In dieser Funktion wird er das Bindeglied zwischen Nachwuchs, Juniors und Kampfmannschaft sein. Wir sind überglücklich, dass wir einen sportlich so erfahrenen Mann für den SV Friedburg gewinnen konnten!“, verkündete der Verein in einer Pressemitteilung. Aigner ist ehemaliger ÖFB-Nationalspieler, österreichischer Meister, UEFA-Cup-Finalist 1994 und Champions-League-Teilnehmer 1995, außerdem Regionalliga-Trainer von Wals-Grünau und St. Johann/Pongau.

„Der SV Friedburg ist ein bodenständiger Verein mit relativ kleinen Strukturen – umso wichtiger ist es, diese mit absoluter sportlicher Kompetenz zu besetzen. Noch dazu verfügt Franz Aigner über langjährige Erfahrungen im Profi- sowie Amateurbereich, im Erwachsenen- und Nachwuchsfußball. Dies ist einer unserer wichtigsten Transfers in den letzten Jahren. Nachdem der Start in die neue Saison nicht überzeugend war, wollen wir mit dieser Besetzung das positive Bild des SV Lugstein Cabs Friedburg nachhaltig stärken. Da Franz Aigner aktuell noch ein Vertragsverhältnis mit Wals-Grünau hat, wird er Anfang 2023 hier in diese neue Aufgabe einsteigen. Herzlich willkommen, Franz, und viel Erfolg in der Weiterentwicklung des SV Friedburg!“, heißt es in der Presseaussendung weiter.

Fotocredit: SPG Friedburg/Pöndorf