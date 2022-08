OÖ-Liga 22/23: Analyse – Das war Spieltag 4

Details Mittwoch, 31. August 2022 12:05

Die 4. Runde der Oberösterreich-Liga ist Gesichte. Sie wurde am vergangenen Wochenende ausgetragen – mit einer Ausnahme: Das Match zwischen dem ASK St. Valentin und der SU St. Martin/M. war dem Regen zum Opfer gefallen und wurde am gestrigen Dienstag nachgetragen. Ligaportal.at wirft noch einmal einen Blick zurück.

Neuer Tabellenführer

Was der Aufsteiger aus Dietach am vergangenen Freitagabend auf eigenem Kunstrasen gegen die SPG Wallern/St. Marienkirchen ablieferte, war schlichtweg atemberaubend. Mit hohem Tempo, technisch tollem Fußball und brutaler offensiver Wucht überforderte man eine Truppe, die bis dato Tabellenführer war, das Punktemaximum holte und dabei kein einziges Gegentor kassierte. Schlussendlich schoss der Liganeuling die Zaunerboys mit 6:0 ab und schnappte sich kurzerhand die Tabellenführung. Und das absolut verdient: Man sammelte bislang starke neun Zähler aus vier Partien und schoss dabei satte 19 Tore. Erster Verfolger der Ruttensteiner-Elf ist die ASKÖ Oedt, die sich auf eigener Anlage knapp gegen den SV Bad Ischl durchsetzte (3:2) und somit die perfekte Antwort auf die empfindliche Pleite der Vorwoche gegen die SPG Wallern/St. Marienkirchen gab.

Ungeschlagen

Der SV Grün-Weiß Micheldorf befindet sich in einer Gala-Form. Das bestätigte man am vergangenen Wochenende. Die Truppe, der heuer richtig viel zuzutrauen ist, nahm den Regionalligaabsteiger FC Wels mit 8:0 auseinander. Damit ist man weiter ungeschlagen und steht bei guten acht Zählern aus vier Spielen. Selbiges trifft auf die Union Edelweiss zu. Der Fünfte des Rankings teilte mit der Union Mondsee die Punkte (1:1).

Erster Saisonsieg

Geduld war zuletzt gefragt bei den beiden Braunauer Vereinen der OÖ-Liga SPG Friedburg/Pöndorf und UFC Ostermiething. Nun war es endlich so weit und man realisierte den ersten vollen Erfolg der Spielzeit. Die Friedburger bestätigten die aufsteigende Form und gewannen nach der 5:0-Gala unter der Woche im Cup gegen den SV Bad Ischl auch gegen die SPG Pregarten im Ligabetrieb (4:1). Richtig Grund zur Freude auch beim Neuling aus Ostermiething: Der Aufsteiger holte den ersten Dreier in der OÖ-Liga – und das auf absolut spektakuläre Art und Weise: Den ATSV Stadl-Paura zerlegte man auswärts in alle Einzelteile. Am Ende stand ein historisches 11:0 auf der Anzeigetafel.

Nicht unerwähnt bleiben darf, dass im gestrigen Nachtragsmatch der ASK St. Valentin gegen die SU St. Martin/M. die Oberhand behielt. Während die Niederösterreicher somit den zweiten Saisonsieg eintüteten, war es die erste Ligapleite für die Rohrbacher in dieser Spielzeit.

Fotocredit: Helmut Dietmaier