Nach nur zwei Wochen: Erneuter Trainerwechsel beim FC Wels!

Sonntag, 02. Oktober 2022 21:05

Schwierige Wochen hat der FC Wels hinter sich: Trainerrücktritt, teils empfindliche Pleiten, eine noch nicht abgeschlossene Suche nach einem neuen Chefcoach. Und nach nur zwei Wochen präsentiert der FC Wels am heutigen Sonntagabend bereits den nächsten Übergangstrainer. "Trotz der kurzen Anlaufzeit konnte der FC Wels nach intensiven Gesprächen der sportlichen Führung mit Yahya Genc ein bekanntes Gesicht gewinnen. Yahya Genc, der den Verein bereits aus der Vergangenheit bestens kennt, wird dem FC Wels ab Montag, 10.10.2022, für die verbleibenden fünf Spiele an der Seitenlinie zur Verfügung stehen und das KM-Team bestmöglich in die Winterpause führen", äußert sich der Verein auf Social Media.

"Damit ist es dem neuen sportlichen Leiter, Alexander Bauer, gelungen, in der kurzen Zeit das Traineramt mit einem erfahrenen Mann für die Herbstsaison zu besetzen, bevor im Winter eine langfristige Trainerlösung präsentiert wird". Ligaportal bleibt für euch weiter dran.