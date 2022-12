„Wir haben die Möglichkeit, Vizemeister zu werden!“ – Edelweiss-Trainer Ronald Riepl im Interview

Details Freitag, 02. Dezember 2022 11:40

Die Saison in der Oberösterreich-Liga startete kurios aus Sicht der Union Edelweiss. Unmittelbar vor der ersten Runde gab man die Trennung von Coach Harald Kondert bekannt. In der Folge übernahm Ronald Riepl, der bereits beim Ligakonkurrenten aus Pregarten in den vergangenen Jahren einen tollen Job gemacht hatte. Auch beim Linzer Traditionsverein schien schnell ein Rädchen ins andere zu greifen, sodass eine kontinuierliche Entwicklung über den gesamten Herbst hinweg einsetzte. Ligaportal.at sprach mit ihm.

Headcoach Ronald Riepl (l.)

Ligaportal: Ihr habt die Hinrunde auf Platz vier abgeschlossen. Was hat die Analyse ergeben?

Riepl: „Die Situation war zu Beginn nicht leicht. Wir sind nach der ersten Runde zusammengekommen, hatten also keine Möglichkeit zu testen. Wir mussten sofort performen. Auf zwei Dingen lag ein besonderer Fokus: das Spiel gegen den Ball und der physische Aspekt. Wir wollten organisiert sein und uns im körperlichen Bereich verbessern. Es ist ab dem ersten Tag gelungen, dass wir uns kontinuierlich entwickeln. Ein großes Kompliment an die Mannschaft, die sofort voll mitzog! Verbesserungsbedarf haben wir auf jeden Fall im Spiel mit dem Ball. Darauf wird nun ein Fokus in der Vorbereitung fürs Frühjahr liegen.“

Ligaportal: Es ist Ihre erste Vorbereitung mit der Union Edelweiss. Wie ist diese organisiert?

Riepl: „Ich habe bei ehemaligen Vereinen zwei Mal ganz schlechte Erfahrungen mit dem Trainieren nach dem Ende der Hinrunde gemacht. Da fehlen einfach der Reiz, die Spannung und das Ziel. Wir haben jetzt noch einen Laktattest absolviert. Dann wurde für jeden ein Laufprogramm erstellt. Die Spieler haben also individuell ihre Einheiten zu absolvieren. Am 9. Jänner ist Trainingsstart. Es gibt kein Trainingslager.“

Mittelfeldmann Sinisa Markovic

Ligaportal: Hat sich in Sachen Transfers schon etwas getan? Haben Sie als Trainer Wünsche in personeller Hinsicht?

Riepl: „Valentin Cancic steht als Abgang fest. Der Kader ist qualitativ und quantitativ okay. Der Herbst hat aber schon gezeigt, dass wir in der Breite noch den einen oder anderen Spieler brauchen könnten. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir vielleicht etwas machen, wenn etwas Passendes dabei ist. Es ist aber kein Zwang.“

Ligaportal: Welche Zielsetzung verfolgen Sie in der Rückrunde mit Ihrer Truppe?

Riepl: Unser nachhaltiges Ziel ist, dass wir uns stets weiterentwickeln. Wir wollen das Spiel mit dem Ball verbessern und als Truppe den nächsten Schritt machen. Im Frühjahr wollen wir mehr Punkte als im Herbst holen. Wir haben noch Luft nach oben. Wir liegen fünf Punkte hinter Oedt. Gegen so eine Mannschaft ist das schwer aufzuholen. Wir haben aber die Möglichkeit, Vizemeister zu werden!“

Fotocredit: Union Edelweiss