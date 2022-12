„Unser Tabellenplatz ist nicht zufriedenstellend!“ – Weißkirchens Sektionsleiter Fritz Pflug im Interview

Details Dienstag, 27. Dezember 2022 14:26

Es ist womöglich menschlich: Nach einer extrem intensiven Vorsaison, an deren Ende mit dem Titelgewinn in der Oberösterreich-Liga der maximale Erfolg gestanden war, fiel die SPG Weißkirchen/Allhaming augenscheinlich relativ zeitnah in ein Loch. In der aktuellen Spielzeit fand man als amtierender Meister zu keinem Zeitpunkt so wirklich in den Rhythmus, sodass man auf einem ernüchternden elften Tabellenplatz überwintert. Ligaportal.at sprach mit Sektionsleiter Fritz Pflug.

Ex-Profi Florian Templ beim wichtigen Sieg im Herbstfinish gegen die SPG Wallern/St. Marienkirchen (2:1)

Ligaportal: Wie beurteilen Sie die Hinserie mit etwas Abstand?

Pflug: „Wir sind im Sommer in ein kleines Loch gefallen. Wir haben die Spannung über Wochen und Monate im Frühjahr extrem hochgehalten, weil wir unbedingt den Titel wollten. Personell gab es im Sommer dann kleine Veränderungen. Oliver Pollak hat uns verlassen. Andre Reisinger und Samuel Grillmayr kamen dazu. Andre hat sich dann gleich das Kreuzband gerissen. Unser Kader ist ohnehin schon klein. Wir kamen dann nicht in die Gänge. Das Positive war, dass wir zum Ende des Herbstes noch gegen Oedt Unentschieden gespielt und Wallern geschlagen haben. Das sind zwei Top-Teams. Unser Tabellenplatz ist nicht zufriedenstellend. Mit der Punkteausbeute können wir aber zufrieden sein.“

Ligaportal: Was muss im Frühjahr besser laufen?

Pflug: „Im Vergleich zur Meistersaison hat uns im Herbst die Leichtigkeit gefehlt. Das Glück muss man sich wahrscheinlich etwas erarbeiten. Das war im Frühjahr der Fall. Der Start wird gleich wichtig sein. Wir haben da ein Heimspiel gegen Bad Ischl, in dem wir gleich voll anschreiben wollen. Wir wollen im Frühjahr noch irgendwie ins oberste Tabellendrittel kommen.“

Ligaportal: Wie sieht es mit Transferaktivitäten im Winter aus?

Pflug: „Wir sind auf der Suche. Wir wollen einen oder zwei neue Spieler holen, die uns sofort helfen. Die Situation ist nicht einfach. Andre Reisinger wird wahrscheinlich bis Saisonende fehlen. Mit Fabian Leitner hat sich ein zweiter wichtiger Akteur schwer am Knie verletzt. Er wird im gesamten Kalenderjahr 2023 nicht spielen können. Wir haben in der Transferphase gestandene Spieler im Fokus, die sofort funktionieren. Ich denke da an einen Allrounder für das zentrale Mittelfeld, der eventuell auch auf die Seite ausweichen kann. Wir haben eine Spielgemeinschaft mit Allhaming. Sie sind in der Vorsaison abgestiegen. Jetzt sind sie Zweiter in der 1. Klasse – momentan also auf einem Relegationsplatz. Es wäre gut, wenn sie wieder in die Bezirksliga aufsteigen.“

In Mondsee setzte es eine von vier Herbstniederlagen für die Zebras (1:3)

Ligaportal: Wie sieht der Winterfahrplan aus? Wann ist Trainingsstart?

Pflug: „Wir haben im Dezember noch trainiert. Am 9. Jänner erfolgt dann der Trainingsstart. Wir hoffen auf eine gute Vorbereitung mit einem etwas breiteren Kader. Aufgrund des Kunstrasens haben wir sehr gute Bedingungen. Ein Trainingslager gibt es daher nicht. Für die Spieler gibt es aktuell kein offizielles Heimprogramm. Sie treffen sich aber regelmäßig auf dem Platz und machen da ihre Läufe. Zudem haben wir eine gut eingerichtete Kraftkammer auf der Anlage, die ebenfalls genutzt wird.“

Fotocredit: Klaus Haslinger