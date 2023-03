ATSV Stadl-Paura ist raus – Das sind die Konsequenzen für die OÖ-Liga!

Details Mittwoch, 01. März 2023 09:00

Nach Konkursanmeldung stellt der ATSV Stadl-Paura, nach dem Herbst abgeschlagener Tabellenletzter der Oberösterreich-Liga, unmittelbar vor dem Beginn der Rückserie den Spielbetrieb ein. Es ist ein Knalleffekt, der mehrere Konsequenzen für die höchste Spielklasse des Bundeslandes nach sich zieht. Ligaportal.at verschafft einen Überblick.

Die Union Edelweiss hat nun spielfrei.

15 Mannschaften am Start

An der Rückrunde der OÖ-Liga nehmen somit nur noch 15 Teams teil. Heißt: Eine Truppe hat jeweils spielfrei. Die erste Mannschaft, welche die Umstände unmittelbar zu spüren bekommt, ist die Union Edelweiss, welche den ATSV Stadl-Paura zum Saisonauftakt mit 5:0 abgeschossen hatte. Während die Konkurrenz am kommenden Wochenende also zum ersten Mal im Kalenderjahr 2023 um Punkte kämpft, wollen die Linzer den Fokus auf Teambuilding-Maßnahmen legen, um sich noch einmal einzuschwören auf das mit Verzögerung startende Frühjahr. Ebenso steht fest, dass der SV Bad Ischl als erstes Team der OÖ-Liga in die Sommerpause gehen wird. Die Bögl-Truppe wird das Frühjahr mit dem Auswärtsspiel in Micheldorf am 2. Juni abschließen.

Alle Matches mit Beteiligung des ATSV Stadl-Paura werden annulliert

Wenn eine Mannschaft während der Meisterschaft aus dem Spielbetrieb ausscheidet, greift §9 Absatz 2 der ÖFB-Meisterschaftsregeln. Demnach werden alle Partien mit Beteiligung des ATSV Stadl-Paura annuliert. Die Begegnungen werden mit 0:0 gewertet – ohne Punktevergabe. Das bestätigte bereits der OÖ Fußballverband. An der Tabelle ändert das grundsätzlich nichts, da jedes Team gegen den ATSV Stadl-Paura im Herbst gewonnen hatte. Neuer Letzter des Rankings aller aktiven Mannschaften ist nun der FC Wels, der in der Hinserie zehn Punkte geholt hatte und mit sechs Zählern Rückstand auf die DSG Union Perg in das Frühjahr geht.

Denis Berisha bleibt Führender der Torschützenliste

Dietachs Berisha hatte im Herbst beim 11:0-Kantersieg des Aufsteigers gegen den ATSV Stadl-Paura vier Tore markiert. Nach Annullierung dieser Partie hält er bei 16 Treffern und führt somit weiterhin die Torschützenliste an.

Zukunft des ATSV Stadl-Paura ungewiss

Der Krisenklub steht somit als erster Absteiger fest. In der kommenden Saison wird man dann aber nicht in der Landesliga, sondern aufgrund genannter Umstände in der 2. Klasse an den Start gehen. Dafür braucht es aber eine neue sportliche Leitung, einen neuen Trainer, einen Kader, …

