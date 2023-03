Weitere Absagen! Nur fünf OÖ-Liga-Partien am kommenden Wochenende

Details Mittwoch, 01. März 2023 14:49

Der gestrige Tag brachte Gewissheit mit sich: Der ATSV Stadl-Paura stellt nach Konkursanmeldung den Spielbetrieb ein und wird nicht mehr an der Rückserie der Oberösterreich-Liga teilnehmen. Somit hat der Gegner Union Edelweiss am kommenden Wochenende spielfrei. Heute wurde bekannt, dass auch zwei weitere Matches nicht planmäßig über die Bühne gehen können – aus verschiedenen Gründen.

Defekt an der Flutlichtanlage in der HUBER Arena

Der FC Wels gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass die Begegnung mit dem Aufsteiger Union Ostermiething verschoben werden muss. Grund dafür ist ein Defekt an der Flutlichtanlage in der heimischen HUBER Arena. „Der Defekt soll planmäßig bis zum nächsten Heimspiel am 24. März gegen den SV Grün-Weiß Micheldorf wieder behoben sein“, kündigte der Verein aus der Messestadt außerdem an. Das Match gegen die Truppe aus Ostermiething soll im April nachgeholt werden. Einen genauen Termin gibt es noch nicht.

Rasen in BWT Arena Mondseeland nicht bespielbar

Auch die Union Mondsee und die Union Dietach müssen sich in Geduld üben. Für beide Vereine verzögert sich der Start in die Rückserie, weil nach Schneefällen am vergangenen Wochenende der Rasen in Mondsee nicht bespielbar ist. Er ist noch immer schneebedeckt. Einen Ersatztermin gibt es bereits. Dieser ist der 28. März. Der Aufsteiger aus Dietach startet ergo mit einem Heimmatch gegen den Tabellenführer ASKÖ Oedt am 11. März ins Frühjahr. Für die Union Mondsee geht es am 10. März mit einer kniffligen Auswärtspartie auf Wallerns Kunstrasen los.

Fünf Spiele gehen planmäßig über die Bühne

Stand heute wird es also nur eine Freitagspartie der 16. Runde geben: SPG Weißkirchen/Allhaming gegen SV Bad Ischl. Am Samstag folgen dann die restlichen vier Matches: SV Grün-Weiß Micheldorf gegen SU St. Martin/M., SPG Pregarten gegen DSG Union Perg, ASK St. Valentin gegen SPG Wallern/St. Marienkirchen und ASKÖ Oedt gegen SPG Friedburg/Pöndorf.

Fotocredit: Helmut Dietmaier

