„Es ist eine Rückkehr in die fußballerische Heimat!“ – Micheldorfs Neo-Trainer Falko Feichtl im Interview

Details Mittwoch, 14. Juni 2023 19:38

Nicht wenige Vereine der LT1 OÖ-Liga gehen mit einem neuen Übungsleiter in die Saison 2023/24. Einer davon ist der Ligadino SV Grün-Weiß Micheldorf, bei dem Falko Feichtl die Nachfolge von Hubert Zauner antritt. Ligaportal.at sprach mit dem 39-jährigen Neo-Coach, der zuletzt die Union Schlierbach betreute und zwischen 2010 und 2014 selbst für den SV Grün-Weiß Micheldorf aktiv gewesen war.

Ligaportal: Was hat schlussendlich den Ausschlag gegeben, dass Sie ins Kremstal wechseln?

Feichtl: „Ich bin noch nicht lange Trainer und mein Ziel war die OÖ-Liga. Ich habe selbst nicht damit gerechnet, dass es jetzt so schnell geht. Es ist umso schöner, dass es Micheldorf geworden ist, weil ich selbst vier Jahre hier gespielt habe. Es ist eine Art Rückkehr in die fußballerische Heimat.“

Ligaportal: Michael Halbartschlager und Emrah Krizevac stehen in der neuen Saison nicht mehr zur Verfügung. Gibt es schon Zugänge zu vermelden?

Feichtl: „Es gibt schon fünf Transfers. Ich kann da aber noch keine Namen nennen. Es handelt sich dabei um fünf Feldspieler: zwei Verteidiger, zwei Mittelfeldspieler und einen Stürmer. Ich gehe davon aus, dass es noch den einen oder anderen Abgang geben wird.“

Ligaportal: Mit welcher Zielsetzung gehen Sie in die neue Saison?

Feichtl: „Der Verein gibt das Ziel Klassenerhalt aus. Ich habe keinen bestimmten Tabellenplatz im Kopf. Vielmehr geht es mir um die Weiterentwicklung der Mannschaft und der einzelnen Spieler. Wir wollen viele Dinge richtig machen.“

Ligaportal: Welche taktischen Pläne haben Sie?

Feichtl: „Was die Formation betrifft, haben wir zwei Möglichkeiten: 4-2-3-1 oder 3-4-3. Im Idealfall haben wir beides intus, um variabel zu sein. Ich sehe darin kein allzu großes Problem, weil Hubert Zauner in dieser Hinsicht schon gute Arbeit geleistet hat und beide Systeme spielen hat lassen. Das wird also keine große Umstellung. Das Publikum in Micheldorf ist sehr euphorisch und treibt somit die Mannschaft an. Wir wollen dem Publikum einen attraktiven Fußball bieten.“

Ligaportal: Wie sieht der Sommerfahrplan aus? Wann ist Trainingsstart?

Feichtl: „Der Startschuss erfolgt am 3. Juli. Ich gehe davon aus, dass alle Transfers zeitnah fixiert sind, und hoffe, dass wir zum Start vollzählig sind. Wichtig ist mir auch, dass die Langzeitverletzten Daniel Sehr und Antonio Dukic in Schuss kommen, weil deren Qualität uns guttut. Testspiele bestreiten wir unter anderem gegen Vorwärts Steyr und UVB Vöcklamarkt.“

Fotocredit: Helmut Dietmaier

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei