Nach Heimsieg gegen den SV sedda Bad Schallerbach: Ist der UFC Ostermiething jetzt endgültig ein Titelkandidat?

Details Freitag, 29. September 2023 21:38

ASKÖ Oedt, SV sedda Bad Schallerbach oder Union Dietach als vor der Saison genannte Titelanwärter der LT1 OÖ-Liga? Geschenkt. Mittlerweile hat aber ein weiteres Team mit konstant starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und spielt im Konzert der ganz Großen mit. Es handelt sich hierbei um den UFC Stampfl-Bau Ostermiething, der nach dem heutigen 3:1-Heimerfolg gegen den SV sedda Bad Schallerbach wohl erwähnt werden muss, wenn man von den heißesten Meisterschaftsfavoriten spricht.

Drei Tore der Heimischen in Durchgang eins

Was der UFC Ostermiething vor rund 380 Zuschauern in der ersten Hälfte abfackelte, war schlichtweg atemberaubend. Der Gast hatte zwar mehr Ballbesitz, in Sachen defensiver Kompaktheit und Umschaltspiel glänzte die Mühllechner-Elf aber richtig. Einem zu passiv, zu ungenau agierenden SV sedda Bad Schallerbach zeigte man somit die Grenzen auf. In einer Hälfte, in welcher der UFC die wohl beste Saisonleistung abrief, traf man gleich drei Mal und stellte somit die Weichen kurzerhand auf Sieg. Bereits in Minute 5 gelang Benjamin Taferner mit einem platzierten Schuss aus spitzem Winkel das 1:0. 18 Minuten später erhöhte Marco Oberst, der nach einem Eckball mit dem Kopf zur Stelle war, auf 2:0. Ein drittes Mal an diesem Abend schockte die Gäste Taferners kongenialer Offensivpartner Julien-Lee Richter, der im Umschaltspiel aus kurzer Distanz das 3:0 besorgte (43.).

Renner-Truppe kann nur noch Ergebniskosmetik betreiben

Ein konträres Bild nach Wiederanpfiff: Der SV sedda Bad Schallerbach verzeichnete zwar weiterhin mehr Ballbesitz, nützte diesen nun aber weitaus besser. Heißt: Man legte mehr Präzision ins Passspiel und suchte gekonnt die Tiefe. Jene vertikalen, teils langen Pässe stellten den UFC Ostermiething vor Probleme. Die Gäste waren nun das weitaus bessere Team, verpassten es aber in dieser Phase durch mangelnde Konsequenz vor dem gegnerischen Gehäuse, ins Match zurückzufinden. Michael Schröttner und der eingewechselte Ivica Zelic ließen dicke Chancen liegen. In der 76. Minute scheiterte Pascal Hofstätter obendrein am Aluminium. Lediglich für einen Treffer reichte es nach dem Seitenwechsel: Der formstarke Alexander Fröschl versenkte einen Freistoß direkt, wobei der Ball leicht abgefälscht wurde – 3:1 (85.).

Stimmen zum Spiel:

Christoph Mühllechner (Trainer UFC Ostermiething):

„In der ersten Hälfte war das von uns am obersten Limit. Nach dem Seitenwechsel war Bad Schallerbach besser. Da hatten wir Glück. Das ist mir jetzt aber egal. Hauptsache, wir haben gewonnen. In den vergangenen zwei Wochen hatten wir etwas Pech. Heute haben wir uns das Glück erarbeitet.“

Die Besten: Jürgen Matscher (IV), Resul Omerovic (ST), Julien-Lee Richter (ST)

Erich Renner (Trainer SV sedda Bad Schallerbach):

„In der ersten Hälfte waren wir nicht vorhanden. In der zweiten Halbzeit war die Leistung sehr gut. Wir hatten da aber Pech im Abschluss.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.