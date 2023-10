Sechs Tore in einer Halbzeit: ASKÖ Oedt knallt Union Edelweiss ab und behauptet sich an der Spitze

Details Samstag, 30. September 2023 19:38

Bereits am gestrigen Freitagabend hatte die Konkurrenz der LT1 OÖ-Liga den Druck enorm erhöht. Nach den Siegen der Union Dietach und des UFC Ostermiething war die ASKÖ Oedt heute im Einsatz. Man musste die Reise zur Union Edelweiss antreten. Gegen den Lokalrivalen zeigte man sich nervenstark und absolut fokussiert. Dank eines spektakulären 6:0-Sieges lacht man weiterhin von der Tabellenspitze.

Keine Tore in Hälfte eins

Von Beginn an war die ASKÖ Oedt das aktivere, druckvollere, schlichtweg bessere Team. Einziges Manko: Man konnte aus einer Vielzahl an richtig aussichtsreichen Chancen kein Kapital schlagen. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch: Edelweiss-Keeper Dominik Leonhartsberger parierte in mehreren Situationen enorm stark und sorgte somit dafür, dass seine Truppe nicht schon vor dem Seitenwechsel deutlich in Rückstand geriet. Nenad Vidackovic oder Bünyamin Karatas scheiterten etwa am Schlussmann der Heimischen. Die wohl beste Gelegenheit der Union Edelweiss in Durchgang eins fand Angreifer Philipp Frühwirth vor.

Gastgeber gerät richtig unter die Räder

Was der Favorit aus Oedt in Hälfte zwei abfackelte, war schlichtweg atemberaubend. Man blieb das dominantere Team, legte nun aber auch eine brutale offensive Durchschlagskraft an den Tag – ein unangenehmer Mix, welcher der Kuranda-Elf in gewisser Art und Weise zum Verhängnis wurde. Per Doppelschlag in den Minuten 56 und 59 stellte der Tabellenführer die Weichen auf Sieg. Nachdem Stürmer Vidackovic mit einem verwandelten Elfmeter erfolgreich gewesen war, erhöhte Karatas aus kurzer Distanz auf 0:2. Die ASKÖ Oedt war nun richtig auf den Geschmack gekommen, vereinte Tempo mit Technik und setzte durch regelmäßige Tempoverschärfungen dem Kontrahenten enorm zu. Für das 0:3 zeigte sich Florian Fellinger aus kurzer Distanz verantwortlich (76.). Von der Union Edelweiss kam indes nichts mehr. In fatalistischer Art und Weise ergab man sich nun gewissermaßen dem Schicksal und schlitterte in den letzten Minuten der Begegnung in ein Debakel. Drei Gegentreffer kassierte man noch ab Minute 82. Nachdem Karatas aus der Distanz das 0:4 markierte hatte, stellte der eingewechselte Chinonso Emmanuel Eziekwe nach einem Fehler im Defensivverbund der Hausherren auf 0:5 (84.). Den Schlusspunkt einer einseitigen, denkwürdigen Partie setzte Doppelpacker Eziekwe (87.).

Stimmen zum Spiel:

Lukas Moser (sportlicher Leiter Union Edelweiss):

„In der ersten Hälfte hat uns unser Torwart im Spiel gehalten. Schlussendlich haben wir verdient verloren. Nach einem 0:6 braucht man nicht mehr sagen.“

Markus Müller (Sektionsleiter ASKÖ Oedt):

„Es war ein bärenstarker Aufritt von uns – von der ersten bis zur letzten Minute. Ein Pauschallob an die Mannschaft!“

Die Besten: Bünyamin Karatas (ZMF), Marco Weber (RV)

