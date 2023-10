Endlich! SV Bad Ischl holt gegen SPG Pregarten ersten Saisonsieg

Details Samstag, 30. September 2023 18:24

Kellerduell in der LT1 OÖ-Liga! Sowohl beim SV Zebau Bad Ischl als auch bei der SPG Algenmax Pregarten waren Anspruch und Realität in der ersten Frühphase der Saison arg auseinandergeklafft. Heute kam es zum direkten Duell im Salzkammergut. Schlussendlich trat die Heissl-Truppe den Beweis an, dass man eben doch über eine gewisse Heimstärke verfügt. Man schlug die SPG mit 3:1, fixierte den ersten vollen Erfolg der aktuellen Spielzeit und gab kurzerhand die rote Laterne an die SPG DMS Wels weiter. Für die Pregartner wird die Lage indes nach der achten sieglosen Partie in Folge immer prekärer: Der Kontakt zum Ligamittelfeld riss nun komplett ab.

Gastgeber mit perfekter Antwort auf frühen Rückschlag

Vor rund 300 Zuschauern spiegelte das Geschehen auf dem Platz vom Start weg die aktuelle Tabellensituation adäquat wider: Beiden Teams war eine gewisse Unsicherheit anzumerken, was in einem weiteren Schritt dafür sorgte, dass sich kein allzu hochklassiges Kräftemessen entwickelte. Die Mühlviertler hatten etwas mehr von der Anfangsphase und belohnten sich hierfür in Minute 5, als Orhan Vojic nach präzisem Steckpass von Daniel Petrovic die frühe Führung markierte. Danach war das Match durchaus zerfahren. Beide Offensivfraktionen taten sich augenscheinlich schwer, für Highlights im vordersten Drittel zu sorgen. In der 29. Minute wurde dann aber die Zebau-Elf das erste Mal richtig konkret vor dem gegnerischen Gehäuse. Man nutzte ein schwaches Stellungsspiel des Kontrahenten gekonnt aus und stellte durch Matus Kunik auf 1:1.

Doppelpacker Dramac und drei Platzverweise

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Niveau des Duells überschaubar. Der SV Bad Ischl war dabei das aktivere Team und suchte immer wieder beherzt die Tiefe. In der 53. Minute belohnte man sich für einen couragierten Auftritt mit dem 2:1 – Spiel gedreht. Verantwortlich hierfür: Franjo Dramac, der nach einer scharfen Hereingabe per Kopf erfolgreich war. Unmittelbar danach folgte ein Aufbäumen der SPG, die selbstredend mit aller Macht eine Pleite im Salzkammergut verhindern wollte, um nicht noch tiefer in die Krise zu schlittern. Ab der 65. Minute musste man das aber mit einem Mann weniger machen, weil Torschütze Orhan Vojic nach Kritik die Ampelkarte sah und frühzeitig runter musste. Trotzdem blieb das Spiel der Gäste druckvoll. Lukas Grüner und Daniel Petrovic fanden in dieser Phase aussichtsreiche Chancen vor. Für den zwischenzeitlichen Ausgleich reichte es aber nicht. Stattdessen setzte es noch zwei weitere Dämpfer für die Gradascevic-Truppe an einem insgesamt gebrauchten Tag im Salzkammergut. Zunächst sah Felix Birklbauer ebenfalls Gelb-Rot (90.+5). Vier Minuten später besorgte Dramac den 3:1-Endstand, indem er einen überfallartig vorgetragenen Angriff perfekt vollendete. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass auch der SV Bad Ischl zu diesem Zeitpunkt bereits dezimiert war: Isaak Ortner hatte in der zweiten Minute der Nachspielzeit die Ampelkarte gesehen.

Stimme zum Spiel:



Helmut Hennerbichler (Club Management SPG Pregarten):

„Das ist eine sehr bittere Niederlage. Die Situation ist nicht angenehm. Natürlich haben wir uns mehr erwartet. Wir wollten hier absolut nicht verlieren. Die Enttäuschung ist jetzt groß.“

Der Beste:

SV Bad Ischl: Franjo Dramac (ST)

