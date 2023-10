Erneut kein voller Erfolg! SPG Weißkirchen/Allhaming tritt nach Remis gegen ASK St. Valentin weiterhin auf der Stelle

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 08:05

Kontinuierliche Schritte in Richtung vorderste Tabellenregion der LT1 OÖ-Liga setzte der ASK Case IH Steyr St. Valentin in den vergangenen Wochen – mit drei ungeschlagenen Partien in Serie gehören die Niederösterreicher zu den formstärksten Mannschaften. Nun ging es gegen die SPG Weißkirchen/Allhaming. Die Zebras überzeugen bis dato zwar mit einer brutalen Heimstärke, auf fremdem Terrain wartet die Olzinger-Truppe allerdings noch auf den ersten Saisonsieg. Auch nach dem gestrigen Duell hält jene Durststrecke weiterhin an – man kam nicht über ein 2:2 hinaus.

Unentschieden zur Pause - Ausgang völlig offen

Vor gut 250 Zuschauern startete der Gast sogleich energisch und ungemein entschlossen in diese Begegnung. Die Zebras wollten augenscheinlich umgehend für deutliche Verhältnisse am Rasen sorgen und gingen ein dementsprechend hohes Tempo. Geschickt ließen die Schützlinge von Coach Alfred Olzinger das runde Leder in den eigenen Reihen zirkulieren und fanden dabei auch des Öfteren den richtigen Moment, um durch schnörkellose Kombinationen in die Tiefe vorzudringen. Eine Spielweise, die die Heimischen überaus forderte und dazu führte, dass die Niederösterreicher kaum für Entlastung und eigene offensive Aktionen sorgen konnten. Und doch waren es die Hausherren, die nach einer guten halben Stunde in Führung gingen: Julian Riedl netzte nach einem weiten Ball unbeeindruckt ein – 1:0. Wirklich kommen gesehen hatte man diesen Treffer allerdings nicht. In weiterer Folge rehabilitierten sich die Zebras, bündelten vor dem Seitenwechsel nochmals die Kräfte, um dann praktisch mit dem Pausenpfiff die ideale Antwort auf erwähnten Rückschlag zu geben: Samuel Grillmayr köpfte nach einer Ecke wuchtig zum 1:1 ein.

Elfmeter sichert Niederösterreichern noch einen Punkt

Auch in Durchgang zwei entwickelte sich eine Partie, die in ihrer Charakteristik schon sehr jener vor dem Pausentee glich: Die Spielgemeinschaft aus Weißkirchen weiter mit den klar besseren Spielanteilen, während die Wahlmüller-Truppe großteils mit Defensivarbeit beschäftigt blieb. Insbesondere nach Standardsituationen strahlte der Gast eine brutale Gefahr aus. Durch eine eben solche schlug man dann auch in Minute 70 erbarmungslos zu und drehte damit die Partie: Der kurz zuvor eingewechselte Jonas Peterwagner vollstreckte zum 2:1 und brachte seine Mannen zum ersten Mal an diesem Nachmittag in Front. Das letzte Wort hatten allerdings dann nochmals die Niederösterreicher, die nur acht Minuten nach jenem Tor vom Kreidepunkt zurückschlugen. Thomas Himmelfreundpointner behielt die Nerven und netzte zum 2:2-Endstand ein.

Stimme zum Spiel

Fritz Pflug (Sektionsleiter SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Wir tun uns generell sehr schwer in St. Valentin. Das war heute aber eine der besten Leistungen der vergangenen Jahre. Am Ende des Tages hadern wir sehr mit den teils sehr fragwürdigen Entscheidungen – die waren heute teilweise eklatant. So treten wir momentan ein bisschen auf der Stelle, was sehr ärgerlich ist.“

Die Besten:

ASK St. Valentin: Julian Riedl (ST)

SPG Weißkirchen/Allhaming: Mattheus Benesch

