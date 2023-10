Knapper Heimerfolg – SV sedda Bad Schallerbach zieht SV Bad Ischl umgehend wieder den Stecker

Details Samstag, 07. Oktober 2023 10:27

In der Vorwoche hatte es endlich geklappt mit dem ersten Saisonsieg des SV Zebau Bad Ischl in der LT1 OÖ-Liga. Im gestrigen Auswärtsmatch gegen den SV sedda Bad Schallerbach wollte man selbstredend nachlegen, um sich in einem weiteren Schritt dem Tabellenmittelfeld anzunähern. Dieses Vorhaben scheiterte. Schlussendlich musste man sich dem Favoriten mit 0:1 geschlagen geben und kassierte somit die bereits achte Saisonpleite. Zudem blieb man das zweite Mal in dieser Spielzeit ohne eigenen Torerfolg.

Keine Treffer in Hälfte eins

Vor rund 300 Zuschauern waren die Heimischen, die durch Michael Schröttner in Minute 7 eine erste Chance verzeichneten, vom Start weg das bessere, aktivere Team. Der Underdog aus dem Salzkammergut machte es aber keineswegs schlecht: Man legte den Fokus auf eine kompakte Defensive und schnelle Vorstöße nach Ballgewinn. Dadurch tat man dem Kontrahenten durchaus weh. Durch einen derartigen Umschaltmoment hatte man auch die beste Chance des ersten Durchgangs. Durkovic schaffte es aber in Minute 21 nicht, den Gegner zu schocken. Der SV sedda Bad Schallerbach hatte zumeist die Kontrolle, muss sich aber in gewisser Art und Weise den Vorwurf gefallen lassen, in Ballbesitz zu wenig Tempo an den Tag gelegt zu haben, um die Heissl-Elf wirklich in Verlegenheit zu bringen. Trotzdem fand man noch zwei gute Chancen vor dem Pausenpfiff vor. Ralph Scharschinger (35.) und Valentin Frank (36.) konnten aber kein Kapital daraus schlagen.

Ivica Zelic mit Tor des Tages

Nur 2 Minuten nach dem Seitenwechsel die nächste Gelegenheit für die Renner-Truppe: Aber auch Kevin Brandstätter brachte den Ball nicht im gegnerischen Gehäuse unter. Nach rund einer Stunde erhöhte der Gastgeber den Druck noch einmal sichtlich. Man beschäftigte den Kontrahenten nun richtig und drängte auf die Führung. Diese besorgte in Minute 71 ein Joker: Der erst sieben Minuten zuvor eingewechselte Ivica Zelic war mit einem Schuss, der noch leicht abgefälscht wurde, erfolgreich. Acht Minuten später verpasste es der formstarke Stürmer Alexander Fröschl bei seiner Chance, für die endgültige Entscheidung zu sorgen. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass der SV Bad Ischl zu keinem Zeitpunkt aufsteckte und selbst immer wieder eine gewisse Gefahr in der Offensive ausstrahlte. Durkovic verzeichnete noch eine gute Gelegenheit in der Schlussphase. Auch diese ließ er aber ungenützt verstreichen.

Stimme zum Spiel:

Erich Renner (Trainer SV sedda Bad Schallerbach):

„Es war ein verdienter Sieg gegen einen guten Gegner. In der zweiten Hälfte haben wir auf das Tor gedrängt. Bad Ischl war gut im Konterspiel. Es hätte auch Remis ausgehen können.“

Die Besten: Valentin Frank (IV), Ivica Zelic (ST)

