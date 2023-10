Union Ostermiething bleibt mit Spitze auf Tuchfühlung: 4:1-Auswärtserfolg gegen SPG Friedburg/Pöndorf

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 07:57

Als eine von nur wenigen Mannschaften der LT1 OÖ-Liga ist die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf in dieser Spielzeit vor heimischem Publikum noch ungeschlagen. Nun folgte im Rahmen der 10. Runde jedoch eine wahre Mammutaufgabe, gastierte mit der Union Stampfl-Bau Ostermiething doch kein geringerer als einer der schärfsten Verfolger des Leaders aus Oedt im Salzburger Grenzgebiet. Gegen diesen war schlussendlich auch kein Kraut gewachsen, mussten sich die Öbster-Schützlinge nach neunzig Minuten klar und deutlich mit 1:4 geschlagen geben.

Ostermiething dreht nach Führungstreffer auf

So klar wie das Endergebnis gestalteten sich allerdings die ersten zwanzig Minuten keineswegs: Die Heimischen legten einen erfrischen Auftritt in der Anfangsphase hin, versteckten sich gegen den besser klassierten Kontrahenten keineswegs und kamen selbst zwei Mal zu durchwegs vielversprechenden Abschlüssen – vom Erfolg gekrönt waren diese jedoch nicht. Das erste Ausrufezeichen setzte dann in der 27. Minute der Gast aus Ostermiething, der damit kurzerhand eine brutale Effizienz auf den Rasen brachte und einen Treffer erzielte, der für den weiteren Spielverlauf zweifelsohne von entscheidender Bedeutung sein sollte. Resul Omerovic schloss einen sehenswert sowie schnörkellos vorgetragenen Angriff problemlos ab – 1:0. Nur rund zehn Minuten später legte der Offensivakteur umgehend ein weiteres Tor nach und sorgte spätestens zu diesem Zeitpunkt für klare Verhältnisse am Rasen von Friedburg, waren doch nach der Führung nur noch die Gäste am Werk.

Anschlusstreffer der Heimischen kommt zu spät

Spätestens acht Minuten nach Wiederanpfiff wurden dann auch noch die letzten Hoffnungen jener, die es mit den Hausherren hielten, im Keim erstickt. Die Mühllechner-Elf knüpfte nahtlos an der Performance vor dem Gang in die Kabinen an und legte durch einen heute überragend aufgelegten Resul Omerovic das 3:0 nach. Es war der dritte Treffer des Leistungsträgers, der sich spätestens jetzt aus dem Schatten seiner ebenfalls so formstarken Angriffskollegen Benjamin Taferner und Julian-Lee Richter befreite und bewies, dass sich neben den beiden Torgaranten der ersten Saisonhälfte zahlreiche weitere Kicker mit brutaler Qualität in den Reihen der Union Ostermiething befinden. In weiterer Folge hatten die Gäste gleich mehrfach die große Chance, die ohnehin klare Führung weiterauszubauen, ließ nun die nötige Effizienz allerdings vermissen. So kam letztlich in der Schlussphase nochmals so richtig Spannung auf, als Mattia Olivotto für die Heimischen vom Kreidepunkt auf 1:3 verkürzte – wirklich in Gefahr geriet der Sieg der Gäste schlussendlich nicht mehr, netzte doch Omerovic nach einem Konter ein viertes Mal (!) an diesem Abend ein und markierte damit zugleich den Endstand. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass in Minute 88 der eingewechselte Andreas Friedl die Ampelkarte sah und die Heimischen die Partie folglich mit einem Mann weniger zu Ende bringen mussten.

Stimme zum Spiel

Christoph Mühllechner (Trainer Union Ostermiething):

„Die ersten zwanzig Minuten waren eigentlich sehr ausgeglichen. Mit dem 1:0 im Rücken haben wir uns dann leichter getan und eine wirklich starke und souveräne Leistung abgeliefert. Wir hätten in der zweiten Halbzeit viel mehr Tore erzielen können. Letztlich geht der Sieg aber definitiv in Ordnung. Ich denke, das haben alle, die hier heute anwesend waren, genauso gesehen.“

Die Besten: Alexander Burgstaller (IV), Matthias Felber (LM), Resul Omerovic (ST)

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.