Nächste Machtdemonstration: ASKÖ Oedt fegt über DSG Union Perg hinweg und behauptet Tabellenspitze

Dank einer furiosen Siegesserie, sechs volle Erfolge am Stück mitumfassend, steht die ASKÖ Oedt absolut verdient an der Tabellenspitze der LT1 OÖ-Liga. Auch mit Hinblick auf die Statistik ist die Russ-Truppe in Oberösterreichs höchster Spielklasse zweifelsohne Musterschüler, stellt man doch die sicherste Defensive sowie mit Ostermiething die beste Abteilung Attacke des Klassements. Nun empfing man auf eigener Anlage die bisher auswärtsschwache DSG Union HABAU Perg. Die Mühlviertler konnten in der laufenden Saison in der Fremde noch keinen Punktgewinn erzielen. Auch nach dem heutigen Abend muss sich die Prandstätter-Elf dahingehend weiterhin gedulden – 6:0 das mehr als deutliche Endergebnis.

Hausherren mit Vorentscheidung noch vor der Pause

Dabei legten die Heimischen absolut entfesselt los: Mit brutalem Tempo, enormer Durchschlagskraft und einer gehörigen Portion Zielwasser stellte man den Kontrahenten vom Anpfiff weg vor eine immense Herausforderung, welche sich, wie im weiteren Spielverlauf ersichtlich, als eine Nummer zu groß herausstellen sollte. In Minute zehn eröffnete Alexander Peter nach Breskic-Vorarbeit den Torreigen und brachte damit seine Mannen äußerst früh auf die Siegerstraße. Nur wenig später legte Manuel Schmidl abgeklärt nach und schraubte das Zwischenergebnis weiter in die Höhe. Auch im Anschluss gab sich der Gastgeber so gar nicht zufrieden, spielte weiter munter nach vorne und erhöhte nach etwas mehr als einer halben Stunde durch Chinonso Eziekwe auf 3:0 – zugleich der Pausenstand.

Joker machen halbes Dutzend voll

Auch nach dem Seitenwechsel gelang es den Gästen aus dem Mühlviertel zu keinem Zeitpunkt, mit dem enormen Tempo sowie der blitzsauberen Technik des Gegners Schritt zu halten und dementsprechend auch nicht im Ansatz für echte Gegenwehr zu sorgen. Viel mehr offenbarten die Hausherren weiter ihre Gier nach Toren: Manuel Schmidl knüpfte mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend dort an, wo die Russ-Elf vor dem Pausenpfiff aufgehört hatte. Auch im Anschluss blieben die Hausherren die tonangebende Mannschaft und spielten ohne Unterbrechung auf ein Tor. Letztlich präsentierte man sich in der Schlussphase nochmals absolut gnadenlos, machte durch die eingewechselten Nenad Vidackovic und Elvir Huskic das halbe Dutzend voll und verpasste den Mühlviertlern so die nächste Pleite auf fremdem Terrain.

Stimme zum Spiel

Markus Müller (Sportlicher Leiter ASKÖ Oedt):

„Das war heute von Beginn an eine klare Angelegenheit. Es war mehr oder weniger ein Spiel auf ein Tor. Wir hätten auch das eine oder andere Tor mehr schießen können. Es war aber eine ganz starke Leistung der gesamten Truppe!“

Die Besten: Simon Abraham (ZM), Manuel Schmidl (ST)

