SV Bad Ischl im Vormarsch – Auswärtssieg gegen SU Bad Leonfelden

Details Freitag, 20. Oktober 2023 22:16

Nach dem so elementar wichtigen Sieg der Vorwoche gegen die SPG Friedburg/Pöndorf musste der SV Zebau Bad Ischl heute die Reise zur SU Vortuna Bad Leonfelden antreten. Im Mühlviertel wollte man sich mit dem nächsten Dreier dem Tabellenmittelfeld der LT1 OÖ-Liga weiter annähern. Dieses Vorhaben konnte schlussendlich in die Tat umgesetzt werden – weil man schlicht und ergreifend das effizientere Team war.

Komfortable Pausenführung für die Gäste

Vor rund 250 Zuschauern punktete die Mannschaft aus dem Salzkammergut bereits in Hälfte eins mit Kompromisslosigkeit sowie Effektivität vor dem gegnerischen Gehäuse. Während die Heimischen ein spielerisches Übergewicht hatten, stellte die Heissl-Elf in Minute 22 auf 0:1. Nach einem Eckball und anschließendem Gestocher im Strafraum Bad Leonfeldens markierte Routinier Jasmin Celebic aus kurzer Distanz die so wichtige Führung. Nur neun Minuten später legte der Gast nach. Abermals diente ein Corner als Wegbereiter zu einem Treffer. Nach einer präzisen Hereingabe war dieses Mal Mittelfeldmann Franjo Dramac mit dem Kopf zur Stelle und erhöhte auf 0:2. Die adäquate Antwort der Lenz-Truppe folge elf Minuten danach: Stürmer David Radouch verkürzte auf 1:2, nachdem er von Mario Kaiser perfekt in Szene gesetzt worden war. In der ersten Hälfte setzte es aber noch einen dritten Dämpfer für den Favoriten: Bad Ischls Rudolf Durkovic schloss einen Konter, bei dem man mit wenigen Kontakten das Spielfeld schnell überbrückte, perfekt mit dem Kopf zum 1:3 ab. Als Assistgeber war Dramac in Erscheinung getreten (45.).

SU Bad Leonfelden gelingt nur noch Anschlusstreffer

Was der Aufsteiger in Halbzeit zwei abfackelte, war schlichtweg beeindruckend. Man glänzte mit Technik und Tempo, muss sich aber den Vorwurf gefallen lassen, nicht zwingend genug agiert zu haben. Man kreierte viele Chancen, scheiterte aber immer wieder am Schlussmann der Gäste Alexander Preyhaupt. In der 67. Minute verkürzte man dann auf 2:3. Verantwortlich hierfür: Stepan Krunert, der nach einer Ecke und anschließendem Gestocher einschoss. Auch in der Schlussphase hielten die Mühlviertler den Druck aufrecht. Für einen weiteren Treffer reichte es aber nicht mehr. Somit wurde sie Realität, die zweite Niederlage in Folge für die SU Bad Leonfelden, während der SV Bad Ischl nach einem auffallend schwachen Saisonstart nun so richtig Fahrt aufzunehmen scheint.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Schaufler (Sektionsleiter Stv. SV Bad Ischl):

„Es war ein kampfbetontes Match. Beide Teams waren sehr lauffreudig. Wir wollten die drei Punkte unbedingt. Das hat man auf dem Rasen gespürt. Wir haben alles gegeben.“

Die Besten: Franjo Dramac (RMF), Matus Kunik (IV)

