SPG Pregarten weiter im Aufschwung: Nimmervoll-Elf feiert gegen ASK St. Valentin zweiten Sieg in Folge

Einen Auftakt nach Maß feierte Dominik Nimmervoll bei seinem ersten Spiel als Cheftrainer der SPG Algenmax Pregarten, zerlegte man doch am vergangenen Wochenende die Union Mondsee knallhart mit 4:2 und zeigte dabei ein deutlich verbessertes Gesicht im Vergleich zu den Wochen zuvor. Selbstredend wollten die Mühviertler nun gegen den gestrigen Kontrahenten, den ASK Case IH Steyr St. Valentin, nachlegen und dementsprechend weiter in der LT1 OÖ-Liga Boden gut machen. Ein Vorhaben, das schlussendlich definitiv realisiert werden konnte: Nach einem 3:0 sackte die Spielgemeinschaft die nächsten drei wichtigen Körner ein.

Heimischen mit Doppelschlag binnen zehn Minuten

Vor einer abermals tollen Kulisse in Pregarten, 550 Zuschauer mitumfassend, dauerte es am gestrigen Abend gut zwanzig Minuten, bis beide Mannschaften ihre Betriebstemperatur erreichten und das Match mit dem ersten Highlight aufwartete, welches es aber gleich in sich hatte: Nach perfektem Zuspiel zog Egon Vuch aus halbrechter Position zielstrebig ins lange Eck ab und ließ die Kugel zum vielumjubelten 1:0 im Kasten einschlagen. Keine zehn Minuten darauf legte ein Gastgeber, der sich nicht nur im Abwehrspiel nochmals verbessert präsentierte, sondern zudem mit einer unglaublichen Chancenverwertung zu überzeugen wusste, kurzerhand nach: Markus Blutsch profitierte dabei von einem Missverständnis zwischen einem Gäste-Verteidiger und deren Torhüter – ein Geschenk, das er mit Handkuss dankend annahm (29.). Eine Antwort der Niederösterreicher blieb in weiterer Folge aus. Dies lag vor allem daran, dass die Wahlmüller-Truppe ungemeine Probleme hatte, eine echte Durchschlagskraft in der Abteilung Attacke zu entwickeln.

ASK bleibt offensiv zu harmlos

Auch nach dem Seitenwechsel ein weitgehend unverändertes Bild im Vergleich zur ersten Halbzeit. Während sich beide Mannschaften im Mittelfeld ein weitgehend ausgeglichenes und offenes Duell lieferten, blieben die Heimischen schlichtweg die zielstrebigere und eben auch torgefährlichere Elf. Kaum ein Durchkommen fanden dabei die Gäste durch den durchwegs kompakten Abwehrverbund, der nur selten eine wahre Einschussmöglichkeit des Kontrahenten zu ließ. Selbst wurden die Mühlviertler immer wieder im gegnerischen Sechzehner vorstellig und machten schließlich in der Schlussphase den Deckel drauf: Nach einer Maßflanke von Felix Birklbauer köpft Egon Vuch zum zweiten Mal an diesem Abend ein und sicherte damit seinen Mannen und Neo-Coach Dominik Nimmervoll die nächsten drei Punkte – der Trend stimmt zweifelsohne bei der Spielgemeinschaft aus Pregarten.

Stimme zum Spiel

Harald Guselbauer (Sportlicher Leiter ASK St. Valentin):

„Das war heute unter dem Strich vor allem offensiv einfach zu wenig. Wir tun uns zurzeit enorm schwer, eine dauerhafte Durchschlagskraft zu entwickeln. Jetzt gilt es, aus den verbleibenden Spielen bis zur Winterpause noch einige Punkte zu holen und sich dann wieder neu zu orientieren.“

Der Beste: Egon Vuch (ST)

